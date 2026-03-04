蘋果接連推出新品來到第三天，蘋果推出史上最便宜的筆電「MacBook Neo」，配置13吋螢幕，使用A18 Pro晶片，可支援Apple Intelligence，256GB售價19900元，一口氣推出銀色、胭粉色、青橘黃色與靛青色等四款搶眼色系，但台灣目前尚未公布開賣日期，2萬元有找，已經比平價版的iPhone 17e還要便宜。
四款搶眼新色
在外觀設計上，MacBook Neo 堪稱歷來最鮮亮多彩的 MacBook 系列，一口氣推出銀色、胭粉色、青橘黃色與靛青色等四款搶眼色系，並配備同色系鍵盤。機身採用堅固耐用的再生鋁金屬打造。
13吋螢幕
視覺與聽覺體驗同樣不馬虎，新機配備13吋Liquid Retina 顯示器，具備 360 萬像素解析度與 500 尼特亮度，並支援 10 億種顏色，讓照片與影片色彩鮮明。此外，還配備了1080p FaceTime HD 相機、支援「空間音訊」與杜比全景聲的側射式雙揚聲器，以及具備波束成形技術的雙麥克風陣列，完美兼顧視訊上課與娛樂追劇的需求。
A18 Pro 晶片、續航力16小時
有別於目前 Mac 產品線常見的 M 系列晶片，MacBook Neo搭載了 A18 Pro 晶片。蘋果官方表示，在 A18 Pro 的強大驅動下，無論是日常回郵件、使用 Apple Intelligence 整理課堂筆記、製作簡報，還是玩精彩刺激的遊戲，都能順暢無阻。不僅效能表現優異，電池續航力最長更可達 16 小時，足以應付一整天的外出或課業需求。
蘋果生態系神助攻
為了讓新手與 PC 用戶能無痛轉換，MacBook Neo 滿載眾多內建 App 並主打簡單直覺的操作體驗。如果已經是 iPhone 用戶，搭配使用還能解鎖眾多技能，包含透過「iPhone 鏡像輸出」在電腦顯示器上直接操作手機螢幕；利用「接力」功能讓兩部裝置無縫轉換工作進度；透過「通用剪貼板」跨裝置複製貼上文字或影像；甚至能在沒有 Wi-Fi 的環境下啟動「即時熱點」，並直接在 Mac 上接聽 iPhone 電話與回覆訊息。硬體擴充部分，機身配備兩個 USB-C與一個 3.5 公釐耳機插孔，具備 Touch ID 功能。
MacBook Neo售價
顏色：銀色、胭粉色、青橘黃色、靛青色
容量售價：256G／售19900元、512GB／售22900元(含Touch ID鍵盤)
上市：台灣上市日尚未公布
資料來源：MacBook Neo
