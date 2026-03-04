我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與以色列對伊朗發動軍事行動，伊朗反擊炮火炸向中東多國，土耳其國防部4日表示，一枚伊朗朝土耳其發射的彈道飛彈，在飛越伊拉克與敘利亞上空時，被北約防空系統攔截摧毀。安卡拉提出抗議、北約也發聲譴責。據美聯社報導，土耳其國防部在台灣時間4日晚間表示，北約防空系統攔截一枚從伊朗發射、朝土耳其飛去的彈道飛彈，該飛彈在穿越敘利亞和伊拉克領空後被偵測到，並備駐紮在東地中海的北約部隊攔截。攔截飛彈的防空系統碎片落入靠近敘利亞邊境的哈塔伊省，事件中無人傷亡。目前尚不清楚飛彈原本鎖定什麼目標。土耳其國防部表示，「我們將毫不猶豫、堅決地採取一切措施捍衛我們的領土和領空。我們在此提醒各方，我們保留對任何針對我國的敵對行為作出回應的權利」。土耳其外交部長菲丹（Hakan Fidan）在飛彈被攔截後，與伊朗外長阿格拉齊（Abbas Araghchi）通電話，對這枚朝土耳其方向飛來的飛彈提出正式抗議，並警告任何可能擴大戰火的行動都應避免。北約也譴責伊朗攻擊土耳其，表示該組織「堅定與所有盟國站在一起，包括土耳其」，強調北約在空防與飛彈防禦等領域的嚇阻與防衛態勢依然強健。中東幾乎每個國家都遭受飛彈攻擊、蒙受損失，受影響的國家包括以色列、沙烏地阿拉伯、科威特、阿拉伯聯合大公國、約旦、卡達、伊拉克、巴林、敘利亞、阿曼、塞浦路斯、土耳其。