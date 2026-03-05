我是廣告 請繼續往下閱讀

114年9月、10月「9張中獎發票」沒領！今3/5錯過全數充公

根據財政部賦稅署統一發票中獎清冊顯示，目前有1名1000萬發票幸運得主未領獎，以及4張200萬元特獎發票、4張100萬雲端發票專屬獎也未兌獎。

114年9月、10月期統一發票領獎期間只到3月5日，一旦錯過逾期不得領獎，獎金將全數充公。

▲統一發票9、10月中獎號碼一次看，1000萬特別獎號「25834483」，快看幸運兒是不是你！（圖/NOWNEWS社群中心製圖）

9張未領中獎發票完整名單！消費地點、明細一次看

🟡1000萬特別獎發票未領名單（1張）

🟡200萬元特獎發票未領名單（4張）

🟡100萬元雲端發票專屬獎未領名單（4張）

▲114年9月、10月中獎發票未領名單一次看，包括1張1000萬特別獎發票、4張200萬元特獎發票、4張100萬元雲端發票專屬獎，兌獎期限全數只到今（5）日。（圖／Gemini生成／記者陳雅雲監製）

統一發票中獎去哪兌獎？服務據點、時間一次看

獎別 據點 服務時間 全部獎別 第一銀行 彰化銀行 全國農業金庫 金門信用合作社 連江縣農會信用部 （詳細地點點此查詢） 於營業時間（請詳各金融機構官網）內兌換 二獎以下獎別 雲端發票專屬千元獎 雲端發票專屬百元獎 信用合作社 農/漁會信用部 （詳細地點點此查詢） 於營業時間請（詳各金融機構官網）內兌換 五獎 六獎 雲端發票專屬百元獎 統一超商 全家 萊爾富 OK 全聯福利中心 美廉社 每日9時起至營業時間結束止（最晚至23時止），可選擇兌換現金、兌換等值商品或儲值金。其餘營業時間僅可兌換等值商品或儲值金。

發票中獎免跑銀行、超商兌換！官方教「1招」永遠不錯過

🟡雲端發票載具歸戶怎麼設定？

▲登入「財政部電子發票整合服務平台」後，即可在手機條碼專區找到「歸戶設定」和「領獎設定」。（圖／財政部電子發票整合服務平台einvoice.nat.gov.tw）

🟡雲端發票「App Store」怎麼設定載具歸戶？

▲若想設定Apple Store等平台歸戶，可至「歸戶設定」中新增「其他載具歸戶」，載具類別選擇「跨境電商電子郵件載具」，記得輸入Apple ID所使用的電子信箱。（圖／財政部電子發票整合服務平台einvoice.nat.gov.tw）