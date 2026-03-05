114年9月、10月期中獎發票要到期了！根據財政部日前統計表示，114年9月、10月發票總計還有9張大獎發票尚未領獎，包括1張1000萬特別獎發票、4張200萬元特獎發票、4張100萬元雲端發票專屬獎，兌獎期限全數只到今（5）日為止，一旦錯過今天最後期限將全數充公，提醒民眾盡早查看手邊的發票，避免錯過成為百萬千萬富翁的機會，《NOWNEWS今日新聞》整理114年9月、10月中獎發票名單，包括消費地點、明細等，帶領讀者一次了解。
114年9月、10月「9張中獎發票」沒領！今3/5錯過全數充公
114年9月、10月期統一發票號碼，千萬特別獎號碼為「25834483」；200萬特獎號碼為「46587380」；頭獎3組分別是「41016094、98081574、07309261」。根據財政部賦稅署統一發票中獎清冊顯示，目前有1名1000萬發票幸運得主未領獎，以及4張200萬元特獎發票、4張100萬雲端發票專屬獎也未兌獎。
財政部提醒民眾，114年9月、10月期統一發票領獎期間只到3月5日，一旦錯過逾期不得領獎，獎金將全數充公。若中獎人需領取，記得於領獎期間攜帶國民身分證（非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代）及中獎統一發票，依代發獎金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領，幸運兒們記得注意時間，千萬別錯失大獎。
9張未領中獎發票完整名單！消費地點、明細一次看
🟡1000萬特別獎發票未領名單（1張）
◼︎ 阿潭ㄟ店專業生鮮市場：食品153元（桃園市中壢區中山東路3段88號）
🟡200萬元特獎發票未領名單（4張）
◼︎ App Store：應用程式165元（台北市信義區）
◼︎ 街口支付：手續費90元（台北市松山區長安東路2段225號8樓）
◼︎ POYA Beauty寶雅：物品1117元（桃園市桃園區慈文路727、729號）
◼︎ 寶昌食品：食品120元（屏東縣潮州鎮信義路27號1樓）
🟡100萬元雲端發票專屬獎未領名單（4張）
◼︎ App Store：應用程式165元（台北市信義區）
◼︎ Uber Eats：外送費69元（新北市林口區文化二路1段390號7樓）
◼︎ Uber Eats：外送費9元（新北市林口區文化二路1段390號7樓）
◼︎ 7-ELEVEN：飲品71元（宜蘭縣員山鄉員山路1段446、448號）
統一發票中獎去哪兌獎？服務據點、時間一次看
發票中獎免跑銀行、超商兌換！官方教「1招」永遠不錯過
財政部台北國稅局建議，可以使用雲端發票歸戶至手機條碼，透過「財政部電子發票整合服務平台」設定匯款帳戶，即可享中獎獎金批次自動匯入指定帳戶服務，只要設定過1次，各期統一發票中獎獎金都可一併適用，不僅省時又省力，還能避免忘記領獎而逾期無法領獎。但若是消費當期的雲端發票，最遲應在當期統一發票開獎日前一日（24日）完成各類載具歸戶並設定匯款帳戶，才可在當期享該項服務。
🟡雲端發票載具歸戶怎麼設定？
◼︎ 步驟1：先進入「財政部電子發票整合服務平台」，登入個人帳號。
◼︎ 步驟2：登入成功後，頁面會自動跳轉至手機條碼專區，在左方欄位中即可找到「歸戶設定」，即可自由增加各種載具與共通性載具。
◼︎ 步驟3：匯款帳號部分，同樣在左邊欄位中，可尋找到「領獎設定」，點選後填入個人身分證號碼即可開始填寫帳戶資料，但記得將「啟用中獎自動匯款」開始功能，接著按同意並儲存，這樣獎金才會自動匯入帳戶，讓你不錯過獎金。
🟡雲端發票「App Store」怎麼設定載具歸戶？
◼︎ 步驟1：同樣先進入「財政部電子發票整合服務平台」，登入個人帳號。
◼︎ 步驟2：找尋「歸戶設定」新增「其他載具歸戶」，載具類別選擇「跨境電商電子郵件載具」，記得輸入Apple ID所使用的電子信箱，點選發送「一次性密碼」。
◼︎ 步驟3：前往輸入的電子信箱收取「一次性密碼」，將密碼貼於「一次性密碼」欄位，最後自訂名稱與輸入驗證碼即可歸戶成功。
資料來源：財政部賦稅署、財政部電子發票整合服務平台、財金資訊股份有限公司、財政部北區國稅局
