3月5日周四是驚蟄節氣，國際天星命理風水專家邱彥龍提醒，很多人會突然感覺「人醒了、心也醒了」，會開始想做事、想學習、想改變，甚至有一種被雷打醒的清醒感。其中有些人會把前世所學拿回來，學習速度非常快，靈感、創意皆能神來一筆；單身許久者易脫單；想懷孕生子者，也會特別容易懷孕；另外，偏財運也特別旺，但不要得意忘形。
驚蟄遇天赦日 16天容易「被放過」重新開始
邱彥龍提醒，今年驚蟄又逢天赦日（戊寅） ，天赦意即上天有好生之德，體諒有小過之人，讓其得以被原諒，因此過去做錯的、走偏的、卡住的，只要願意修正，驚蟄這16天非常容易「被放過」，也非常容易「重新開始」。但同時也要小心，這段期間訊息容易變調、承諾容易說太滿，最好是用「寬恕」翻篇，用「規則」把關係與合作定下來。
邱彥龍進一步說明，當大環境靈感爆炸，情緒也會被極度放大，當集體更相信「感覺」時，許多創作、療癒、靈性、身心靈、影視音樂等領域的熱度會大幅上升，但也要小心謠言滿天飛、誤會跟惡意斷章取義充斥，眾人容易被故事感動，也容易被氛圍煽動，好消息跑得快，壞消息跑得更快，要懂得處變不驚，穩住自己心情才是。
驚蟄期間3大星象影響 水逆溝通誤會多
邱彥龍分析，驚蟄這16天主要受到三大星象影響，出現正反兩極情況。首先是2月25日至3月21日適逢水逆，訊息真假難辨，簽約、溝通、談判要特別注意、須重複確認再確認，不然雙方會有「我以為你知道」「你以為我答應了」的不愉快，造成誤會和衝突；另外，口舌是非嚴重，忌嘴快。
第二個影響是3月11日木星順行，此時正是學習任何事情、讀書、長智慧的好時機，會得到好老師照顧與貴人指點迷津，尤其對於身在國外和遠地的人助力很大，幸運值大提升；但另一方面，天王星仍持續發威，戰爭、國際衝突、地緣政治對立、經濟制裁、關稅、國際秩序大變革、民生不安定，突發傳染病等頻傳，甚至離婚、拆夥、相互對立、解約、法律糾紛、財富斷頭、解聘、裁員等生計問題也都可能面對，要到5月底才會有比較明確方向，須謹慎前行，但也不用過度恐慌。
驚蟄祭拜神明與幸運色 有助穩定能量
邱彥龍建議，這段期間不妨多祭拜玉皇大帝、觀世音菩薩、地藏王菩薩、關聖帝君、媽祖、三官大帝、五府千歲、文昌帝君、三太子、城隍爺、城隍夫人、土地公、土地婆跟虎爺。
服飾方面可多穿搭淡紫色、湖水藍、海藍色、珍珠白、米白、淡金色、淺綠色等，能開智慧，提升創意靈感，穩定情緒，赦免過錯，淨化氣場，增加偏財運，修復人際關係，切忌穿火紅色跟螢光橘。
建議配戴寶石 化解口舌提升財運
飾品方面可配戴紫水晶、藍玉髓、藍水晶、海藍寶石、藍寶石、黃玉髓、黃水晶、黃寶石、黃金、白珍珠、南洋金珠跟綠翡翠，可幫助說話柔和，溝通談判順暢，化解口舌是非，安神助孕，提升專注力，清醒判斷不被拐騙，更可增加八方財運，防止被情緒勒索，導致自身能量被消耗。
驚蟄期間身體則要多注意失眠、多夢、免疫系統出問題、過敏、急性發炎、發燒、水腫、頭痛頭暈、意外受傷、腰背痠痛、腎臟疾病、泌尿循環問題、婦科疾病、腫瘤、血管阻塞、膽固醇過高、血壓問題、骨傷、幻覺、腦神經衰弱、性病等。
5星座運勢較旺 多陪家人學習投資
至於驚蟄期間走旺運的產業，邱彥龍表示，受木星、火星、冥王星影響，對於慈善福利機構、司法界(律師、法官)、宗教命理身心靈業、顧問培訓、影視、音樂、短影音內容創作、直播、設計美業、香氛產業、故事行銷、公關品牌業、金融保險業、印刷出版業、新聞、報業、纖維、橡膠業、餐飲業、五穀雜糧、油類、文化藝術產業、軍工產業、煙花爆竹業、消防產業、醫療醫美業、化學產業、礦產礦物業等都較有利。
而上升、太陽或月亮星座落在水瓶、天蠍、牡羊、雙魚或射手等5個星座者，驚蟄期間運勢也相對較好，邱彥龍建議，儘量把心思放在陪伴家人、學習、娛樂、興趣、投資上面，讓身心靈富足，會擁有滿滿的收穫，當然該努力也要盡力，不能太荒廢。
邱彥龍並引用《易林·離之萃》卦曰：『苛政日作，螟食華葉。割下啖上，民被其賊。秋無所得。』綜合說明驚蟄大環境，若嚴苛政令、規則、家規嚴法天天施行，將如害蟲啃食莊稼花葉一般，百姓、員工、子女因此遭受侵害，到了收穫的秋天，將一無所得；越想控制一切，用殘暴、壓迫、限制的手段者，終將引起反彈。
專家介紹：
邱彥龍，人生規劃師、國際天星命理風水專家，熱愛研究天地人鬼神的道理，解析有形無形各大門派奧秘。邱彥龍IG、邱彥龍臉書。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
