美國與以色列對伊朗發動軍事行動，美國財政部長貝森特預告對全球15%關稅預計於本週實施。美國股市4日開盤走高，道瓊工業指數上漲180點或0.4%、標普500指數上漲0.3%、那斯達克指數上漲0.5%。比特幣重返7萬美元大關。截至美東時間上午10時41分，道瓊工業指數上漲223.71點或0.46%，暫報48,724.98點；標普500指數上漲45.66點或0.67%，暫報6,862.29點；那斯達克指數上漲281.35點或1.25%，暫報22,798.04點；費城半導體指數上漲147.75點或1.90%，暫報7,912.63點。個股部分，輝達上漲1.26%、台積電ADR上漲1.55%、特斯拉上漲3.27%、META上漲2.04%、英特爾上漲3.23%、蘋果下跌0.11%、Alphabet下跌0.09%、微軟下跌0.1%。CNBC報導，比特幣4日突破7萬美元大關，當日上漲近5%，是兩週多以來首次。隨著中東地緣政治衝突加劇，投資人紛紛湧入加密貨幣市場，現貨比特幣ETF近幾日大幅上漲。美國財政部長貝森特表示，美國將發布一系列公告，以支持波斯灣的石油運輸。中東戰爭引發的油價上漲勢頭在貝森特發表評論後繼續減弱。布蘭特原油期貨價格下跌，西德州中質原油期貨價格也同樣走低。貝森特也表示，川普上月底宣布的15%全球關稅將於本週實施，相信美國關稅稅率將在「五個月內」恢復到最高法院裁定總統關稅政策無效之前的水平。此外，《紐約時報》引述中東官員看法指出，伊朗看似表面上強硬，其實情報部門私下已和美國中央情報局（CIA）接觸，希望展開談判以結束戰爭；報導指出，美方官員仍在觀望，華府內部並沒有將這次接觸視為重大突破，能否影響市場情緒待觀察。