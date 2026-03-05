Netflix 超人氣真人版影集《航海王》第2季將於3月10日全球上線，並宣布將在全球舉辦13場粉絲特映與主題活動，包含「台灣」，3月14日白色情人節當天，將在高雄舉辦盛大的「草帽海賊團盛大遊行」，還將合體大甲鎮瀾宮媽祖一同出發，《NOWNEWS》整理遊行路線、時間表與隊伍順序、交通資訊一次看。
Netflix 官方預計於3月14日（週六）在高雄舉辦「草帽海賊團盛大遊行」，這也是全球巡迴活動的壓軸場次之一，屆時將邀請全台粉絲穿上最帥氣的海賊裝扮，齊聚港都，慶祝這趟前往偉大航道的冒險旅程。
並公布活動最新亮點將有大甲鎮瀾宮媽祖一同出發遊行，遊行路線、時間表與隊伍順序也搶先曝光。
🟡媽祖護航！「草帽海賊大遊行」活動資訊一覽：
日期：3月14日(六)
集合地點：高雄港
遊行路線：海邊路與成功二路交叉口(起點)→高雄港16號碼頭(終點)
時間表：
15:00 隊伍出發
15:30 閉幕秀–迎接夥伴喬巴
16:00-20:00 自由打卡拍照
隊伍順序：鎮瀾宮媽祖&護航隊伍→草帽海賊團&黃金梅利號→巨鯨拉布→小花園巨人→海軍本部→全台海賊隊伍
🟡媽祖護航！「草帽海賊大遊行」交通資訊：
集合地點為海邊路與成功二路交叉口，鄰近地標為高雄展覽館，建議搭輕軌、高雄捷運都可抵達。
📍搭乘輕軌：至光榮碼頭站，步行15分鐘
📍搭乘高雄捷運：至「三多商圈站」，再步行10分鐘
資訊來源：Netflix 、大甲鎮瀾宮
