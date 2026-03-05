我是廣告 請繼續往下閱讀

在少子化與晚婚趨勢加劇之際，印尼官方想出一招「甜中帶刺」的宣傳手法——只要完成合法婚姻登記，就送一顆榴槤。這項活動近日在社群平台掀起熱議，有人笑稱：「乾脆為了免費榴槤去登記」，也有人質疑政策效果究竟能有多大。綜合外國媒體報導，這項措施由印尼宗教事務局（KUA）在北蘇門答臘塔帕努里烏塔拉的分局推出。當地新人只要在該處完成婚姻登記，即可獲贈一顆榴槤。印尼宗教部證實，這是官方推動的宣傳策略之一，目的是提升年輕世代對「合法登記結婚」重要性的認知。根據印尼國家統計局數據，近年來全國註冊婚姻數量明顯下滑，從2018年的約200萬宗，下降至2024年的140萬宗，減幅相當顯著。官方認為，若婚姻未依法登記，不僅違反相關法律規定，也可能在財產繼承、子女撫養與女性權益保障等方面產生問題。當局表示，希望透過輕鬆有趣的方式拉近與年輕族群的距離，讓「登記結婚」不再只是繁瑣手續，而是一個值得紀念的儀式。選擇榴槤作為贈品，也因其在當地深受歡迎，具話題性與象徵喜慶的意味。不過，這項創意行銷也在網路上引發兩極評價。有網友直呼「官方終於有創意」，但也有人吐槽：「年輕人不結婚，跟榴槤沒關係」、「辦手續的費用比榴槤還貴」，認為結婚率下降牽涉經濟壓力與社會結構問題，並非贈品就能解決。無論外界如何看待，這場「結婚送榴槤」的宣傳已成功吸引目光。對印尼政府而言，如何在尊重個人選擇的同時，提升合法婚姻登記率、保障婦幼權益，仍是更長遠的課題。榴槤或許只是開場白，真正的挑戰，還在於如何讓年輕人願意走進婚姻制度本身。