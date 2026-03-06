我是廣告 請繼續往下閱讀

當「峇里島平替」成為搜尋熱詞，越南富國島正悄悄站上舞台中央。澳洲知名旅遊網站《Escape》近日在「最值得探索的峇里島替代地」名單中，大力推薦富國島，形容這裡兼具親民花費、壯麗風景與多元體驗，是東南亞最亮眼的新星之一。根據《Escape》報導，越南長年深受澳洲旅客喜愛，原因包括物價實惠、街頭美食豐富、自然景觀壯闊以及文化底蘊深厚。從雪梨、墨爾本或伯斯出發，旅客可用不到200澳元的價格直飛河內或胡志明市，再輕鬆轉機前往富國島，交通便利成為一大優勢。對熱愛熱帶海灘的旅人而言，富國島提供了當年峇里島吸引人的元素——綿延白沙、碧藍海水與悠閒步調。無論是Khem Beach、Sao Beach，還是島嶼南端原始海岸線，多數區域仍保有自然純淨風貌。島上同時擁有原生森林生態系與叢林健行路線，適合追求冒險體驗的旅客。報導也強調，富國島的獨特之處在於自然與現代設施的融合。連接安泰（An Thoi）與香島（Hon Thom）的跨海纜車，是全球最長三索纜車系統之一，遊客可在高空俯瞰壯闊海景，成為島上熱門地標。如果說峇里島以古老寺廟與濃厚靈性氛圍著稱，富國島則以濱海建築與度假氛圍展現特色。對澳洲旅客而言，這裡既熟悉又新鮮，既保有自由奔放的海島氣息，也逐漸展現亞洲新興旅遊勝地的活力與便利。數據顯示，富國島今年名列美國線上旅遊平台Expedia公布的澳洲旅客十大熱門趨勢目的地之一。2025年全年接待旅客達810萬人次，其中外國旅客180萬人次創新高；2月14日至21日為期9天的春節假期，更吸引36.6萬人次造訪，年增30%。這座曾獲《Condé Nast Traveler》讀者評選為亞洲最美島嶼的海島，今年預計將迎來850萬名旅客，其中外國遊客可望突破200萬人次，持續鞏固其在亞洲旅遊版圖上的新興地位。