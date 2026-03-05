我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著觀光人潮持續飆升，越南富國島正式成立「旅遊快速應變小組」，全天候待命處理旅客投訴與突發狀況，力求在旅遊旺季中穩住服務品質與安全形象。根據《Tuoi Tre》報導，該小組24小時運作，專責接收遊客反饋、即時回應突發事件，並協助處理價格糾紛、服務品質爭議及安全相關問題，讓旅客在遇到狀況時能迅速獲得支援。此外，應變小組也提供法律程序指引、協助尋回遺失物品，並在緊急情況下提供基本急救服務，等於為觀光客增添一道「安全防線」。富國島人民委員會主席陳明科指出，近期確實出現部分住宿業者臨時取消訂房或服務業者漲價的情況，對旅客造成不便，也影響島嶼聲譽，因此有必要透過制度化機制加強管理與監督。數據顯示，富國島在2月14日至21日為期9天的春節假期，共迎來36.6萬名旅客，較去年同期成長30%，顯示觀光需求依然強勁。作為越南最大島嶼，富國島今年預計接待850萬名旅客，年增5%，其中外國遊客上看200萬人次、成長11%。在觀光快速擴張之際，官方加碼保障機制，顯示富國島不僅追求旅客數字成長，也著眼於長期品牌與服務品質的提升。