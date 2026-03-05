我是廣告 請繼續往下閱讀

越南知名觀光勝地下龍灣日前發生遊客輪船的火警，一艘載有外籍旅客的木造船隻在海面上突發大火，畫面在社群媒體瘋傳，引發各界對水上觀光安全的高度關注。事件發生後，越南副總理立即下令全面檢查下龍灣所有遊船安全狀況，要求不符標準者即刻停航。根據《越南快訊》報導，這艘名為Signature QN-7269的48人座木殼船，2月27日下午約5時駛近Co Cave時起火，當時船上共有28名外國旅客、2名越南乘客及11名船員。火勢迅速蔓延，整艘船隻被濃煙與火焰吞噬。所幸船長與船員啟動緊急程序，成功疏散船上41人，無人傷亡，所有乘客健康狀況穩定。受影響旅客來自法國、德國、印度、荷蘭、葡萄牙、英國及美國，多人護照與旅行文件在火災中燒毀。廣寧省政府隨即協調各國使館及公安部移民局，協助辦理緊急補發文件。船公司Ha Long Wonders International Tourism股份公司也提供每人500萬越南盾（約191美元）初步補助及生活必需品，並承諾負擔相關醫療費用。3月2日，副總理Mai Van Chinh下令廣寧省全面檢查下龍灣所有營運遊船的安全與技術條件，未達標準者必須立即停駛，並要求在3月3日前向總理提交報告。同時指示儘速查明起火原因，對違反消防與水路交通規定的單位或個人嚴格究責。此外，副總理也責成文化體育與旅遊部全面檢討全國觀光活動安全機制，尤其針對水上旅遊加強監管與宣導，並須於3月10日前提出強化措施報告。此次火警也再度引發外界對下龍灣老舊木造船隊的質疑。目前廣寧省共有508艘遊船在下龍灣營運，多數為木殼船，官方已設定2030年前全面汰換為鋼殼或同等材質船隻的目標。儘管發生火警風波，下龍灣觀光活動並未中斷。根據下龍灣安子世界遺產管理委員會表示，過夜遊船與觀光行程照常進行。今年農曆新年假期期間，下龍灣共吸引74,428名旅客造訪，較去年同期大增124%。在觀光快速復甦的同時，這場意外也為當局敲響警鐘，即旅遊熱度升溫之際，安全標準與監督強度勢必同步升級，才能守住國際觀光招牌。