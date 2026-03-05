我是廣告 請繼續往下閱讀

越南知名濱海城市芽莊再傳地下賭場風波，警方3月1日深夜突襲當地五星級飯店地下一間俱樂部，查獲多名外籍人士以現金賭博。這已是三年內同一地點第二度爆出非法賭博案件，引發外界對高端觀光場域治安管理的質疑。根據《越南快訊》報導，慶和省刑警當晚查緝位於Sheraton Nha Trang Hotel & Spa地下室的GDC Lucky Club，當場查獲13名外國人正在打撲克賭錢，並查扣現金3,500美元及相關營運文件。該俱樂部登記為電子有獎遊戲場所，法律代表人為30歲、來自胡志明市的Ha Woang Minh Hoa。警方表示，玩家可在櫃檯以現金兌換籌碼，或直接將美元存入機台進行遊戲，場地方則從每筆賭注中抽取佣金牟利。目前警方正釐清相關人員角色與資金流向，案件仍在調查中。事實上，這並非首次在同一飯店地下室查獲非法賭博。2023年4月15日，警方曾突襲原名GameClub Lucky的場地，當場逮捕27人，包括多名外籍人士，涉及百家樂、輪盤、二十一點等現金賭博活動。檢方指出，該賭場自2023年3月7日至4月15日間非法營收超過526億越南盾（約207萬美元）。該案於2025年2月11日宣判，主嫌為韓國籍的Jo Wansu，遭判刑5年半，並須繳回超過420億越南盾及3萬美元不法所得。另名被告、越南商人Ngo Van Chuyen及多名員工亦遭定罪，包括經理Shin Jae Ho在內的外籍被告，刑滿後將被驅逐出境。至於此次遭查緝的GDC Lucky Club是否與前案GameClub Lucky有直接關聯，目前官方尚未說明，13名被帶回調查的賭客國籍也未公布。據悉，越南政府自2017年起允許外國人在特定賭場合法賭博，但網路賭博與地下賭場在越南都是違法的，外籍人士一旦被抓到，涉案者可能面臨刑事處罰，包括罰金、監禁甚至驅逐出境。