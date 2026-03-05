我是廣告 請繼續往下閱讀

亞洲金融市場周三（3月4日）出現劇烈震盪，投資人擔心中東局勢可能擴大衝擊全球經濟，股市應聲重挫，出現近年少見的恐慌拋售。泰國股市在上午交易中下跌超過8%，觸發了交易所的第一級熔斷機制，市場交易被迫暫停30分鐘，投資者情緒緊張。根據泰國交易所資料，主要權值股與科技股遭遇重挫，其中泰達電股價暴跌12.73%，單檔股票即蒸發約33.5點指數；Gulf Development下跌10%，泰國機場與能源龍頭PTT也出現大幅回落，拖累觀光與能源板塊全面走低。分析師指出，此次下跌幾乎抹去了泰國總理阿努廷上月勝選後帶來的14%漲幅。市場動盪的根源在於美國、以色列與伊朗之間武裝衝突升級，伊朗發射導彈，以色列派遣地面部隊進入黎巴嫩南部，國際原油價格應聲攀升至19個月高點。泰國高度依賴能源進口，油價上揚迅速轉化為通膨與經常帳壓力，對企業利潤形成擠壓，也讓市場擔憂旅遊與物流產業可能受衝擊。不僅泰國，全亞洲股市皆陷入混亂。印度股市Sensex指數開盤重挫逾1700點，Nifty 50跌破24400點關卡，盧比兌美元貶至歷史新低92。韓國Kospi與Kosdaq指數同樣出現約12~13%的跌幅，一度暫停交易，整個區域的投資人情緒陷入高度不安，波動指數VIX飆升超過20%。專家提醒，短期內中東局勢的不確定性仍將持續影響亞股走勢，投資者須留意油價、貨幣與旅遊產業動態，採取風險控管措施，以避免過度損失。隨著全球市場緊密連結，中東局勢的每一次升級，都可能透過能源與供應鏈影響亞洲各國經濟。儘管市場劇烈震盪，泰國證券管理局強調，熔斷機制與風險監控措施能有效減緩短期恐慌，呼籲投資人保持理性，避免情緒化操作，並密切關注國際地緣政治發展對金融市場的持續影響。