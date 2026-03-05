我是廣告 請繼續往下閱讀

亞洲地緣政治緊張升溫之際，韓國與菲律賓週二（3月3日）宣布將加強雙邊戰略合作，涵蓋國防、造船及新興產業，展現兩國在區域安全與經濟發展上的高度默契。此舉被視為對南海及中東局勢不穩的前瞻性回應。根據《路透社》報導，韓國總統李在明（Lee Jae-myung）訪問菲律賓首都馬尼拉時，與菲律賓總統費迪南德‧小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）舉行會晤，雙方同意深化基礎設施、國防工業及造船領域合作，同時拓展人工智能、核電、關鍵礦產與供應鏈等新興產業。韓國長期支持菲律賓軍隊現代化，雙方近年來持續強化經濟與安全連結。2023年兩國簽署自由貿易協定，2024年關係升級為戰略夥伴關係。此次會晤期間，首爾與馬尼拉簽署護衛艦及戰鬥機合同，加強海上防禦能力，以應對南海的領土爭端。此外，雙方簽署多項諒解備忘錄，涵蓋數字技術、國防裝備採購、農業、知識產權、教育、文化及警務合作。李在明強調，韓國企業將持續協助菲律賓軍隊現代化，同時在關鍵礦產與供應鏈領域合作，以提升經濟韌性。小馬可仕指出，兩國領導人還討論了南海、朝鮮半島與中東局勢等國際議題。李在明則表示，期望中東能早日恢復和平穩定，並強調韓菲合作將在地緣政治緊張的環境下維護區域安全與國際規則秩序。專家認為，此次韓菲協議不僅強化兩國在造船與國防領域的互利合作，也凸顯雙方面對中國擴張與區域不確定性時，透過經濟與安全結盟來提升抗壓能力的新策略。此次合作或將成為東南亞戰略產業合作的新範本。