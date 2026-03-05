我是廣告 請繼續往下閱讀

菲律賓政壇再起波瀾，副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）彈劾案在國會有重大進展。3月4日，眾議院一個委員會以壓倒性多數通過彈劾條款，議員即將對此案進行投票，薩拉的政治前途因此懸而未決。綜合外國媒體報導，委員會以54比1的票數認定彈劾條款「內容充分」，意味著彈劾程序將進入下一階段。薩拉被指控在任期間涉及貪污腐敗，並有威脅總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）性命的行為。眾議員赫南德茲（Ferdinand Hernandez）表示，3月4日的表決並非判定薩拉有罪，而是決定憲法程序是否應繼續進行。他強調，這是程序性的決定，而非政治譴責。據悉，薩拉曾在深夜記者會上聲稱，如果小馬可仕先行採取行動，她將僱用刺客對總統及其家人不利。薩拉事後表示言論被誤解，但議員盧伊斯特羅（Gerville Luistro）指出，這種威脅可能破壞國家穩定。按照菲律賓憲法，眾議院通過彈劾案後，將進入參議院審判程序。如果薩拉最終被判有罪，她將被終身禁止擔任任何公職，對其政治生涯影響極大。此次事件不僅將對薩拉個人政途造成衝擊，也可能引發菲律賓政壇新一輪權力洗牌。國內外觀察家正密切關注3月4日之後的投票結果，認為此案將成為菲律賓政治史上重要轉折點。