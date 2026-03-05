我是廣告 請繼續往下閱讀

⚾本文重點摘要

棒球運彩常見玩法介紹

⚾運彩「輸贏」玩法規則：

不讓分就是猜哪一隊會贏

當投注「中華隊-2.5」時，該場比賽中華隊必須要贏澳洲3分以上

反之投注「澳洲隊+2.5分時」，就是澳洲隊只要不輸中華隊3分或者贏中華隊，那麼投注就過關。

⚾運彩「大小」玩法規則：

就是預測比數最終是大還是小

⚾運彩「單雙」玩法規則：

就是預測兩隊總得分是單數還是偶數。

▲棒球運彩常見3種玩法一圖看懂，分為「讓分不讓分」、「猜比數大小」、「猜比數單雙」。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

2026世界棒球經典賽「中華隊、澳洲」賠率、玩法、場中投注

如果勝利的話賠率是1.31倍、澳洲如果贏球倍率2.28倍

▲2026世界棒球經典賽「中華隊首戰對陣澳洲」運彩開盤賠率、玩法，有不讓分、讓分2.5、總分11.5大小可以選擇。（圖/台灣運彩）

⚾中澳大戰場中投注（開打後不斷更新）

2026世界棒球經典賽最新預測冠軍賠率 （賽事開始後不斷更新）

最被看好奪冠的依舊是美國，賠率僅有1.75倍；日本緊追在後為2倍；第三名則由棒球強國多明尼加3.5倍拿下

中華隊賠率從最一開始公佈的90倍至今已經剩下50倍

▲2026世界棒球經典賽火熱開打，台灣運彩最新預測各國奪冠賠率，中華隊以50倍位居第12名。（圖/台灣運彩官網）

台灣運彩線上投注教學！投注2點注意事項要先知道

▲想要在家就能投注運彩的民眾，可以到台灣運彩註冊會員，通過後入金認證就能線上投注囉！（圖/台灣運彩官網）

運彩的賠率本來就會隨著時間不同而有「浮動」

另外線上投注一但完成投注程序之後，不得撤銷或撤回