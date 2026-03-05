外媒《紐約時報》引述中東官員看法，稱伊朗情報部門私下已和美國中央情報局（CIA）接觸、有意與美國和談，令市場憧憬本次戰爭不會曠日持久，帶動美股週三止跌回穩。
根據《CNBC》報導，交易員們似乎將目光暫時從中東戰火轉移，科技股走高，加上當天有幾項強勁的經濟數據發布，提振了投資人情緒，在對經濟數據做出反應的同時，油價飆升勢頭亦有所減弱。
Ameriprise首席市場策略師薩格林貝內（Anthony Saglimbene）指出，如果世界面臨一個更加動蕩的中東環境，將會看到全球市場、資產價格甚至經濟前景受到更大的連鎖影響，但現在做出這些評估還太早。
4日收盤，美股道瓊工業指數上漲238.14點，或0.49%，收在48739.41點；標普500指數上漲52.87點，或0.78%，收在6869.50點；科技股為主的那斯達克指數則上漲290.79點，或1.29%，收在22807.48點；費城半導體指數上漲149.60點，或1.93% ，收在7914.48點。
然而，關於伊朗想談和的消息，伊朗情報部門人士4日已向伊朗的《坦西姆通訊社》（Tansim）否認，並駁斥有關報導純屬謊言，是戰爭期間的心理戰操作。
該名情報人士還強調，德黑蘭將毫不猶豫、持續打擊敵人，有關伊朗尋求停火的相關報導，恰恰顯示了美國在軍事領域正日益感到無力。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
