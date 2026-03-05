伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），上月底在美國和以色列聯手發動攻擊首日即遭炸死，德黑蘭原定4日為他舉行國葬，但已被推遲，當局的理由是預計將有大批人潮前去參加，怕無法為這麼多人提供合適的基礎設施和後勤服務，新日期將於稍後公布。
根據《半島電視台》報導，哈米尼的葬禮原定於當地時間4日晚間10點開始，持續3天，讓民眾前往伊瑪目何梅尼大清真寺（Imam Khomeini Grand Mosque）向其遺體致敬。儘管伊朗政府宣稱，推遲是因為有太多不同省份的人，都要求參加葬禮，但目前時機敏感，尤其以色列已經放話，下一任最高領袖將是其暗殺目標。
以色列國防部長卡茨（Israel Katz）週三發出威脅，將暗殺任何被選為哈米尼繼任者的伊朗領導人，並在X網站公開發文，打下：「任何被伊朗恐怖政權選出，繼續領導摧毀以色列計劃、威脅美國、自由世界和該地區國家、鎮壓伊朗人民的領導人，無論其姓名或藏身之處，都必將成為暗殺的目標。」
卡達大學的海灣政治研究教授扎卡拉（Luciano Zaccara）告訴《半島》，伊朗政體已為當前局勢做好準備，因為他們從哈米尼的結局知道，最高領袖被殺是完全有可能的事，認為伊朗內部的組織結構尚存，權力線和指揮線仍然存在。
原文連結：Iran postpones Khamenei’s farewell as Israel threatens to kill successor
我是廣告 請繼續往下閱讀
以色列國防部長卡茨（Israel Katz）週三發出威脅，將暗殺任何被選為哈米尼繼任者的伊朗領導人，並在X網站公開發文，打下：「任何被伊朗恐怖政權選出，繼續領導摧毀以色列計劃、威脅美國、自由世界和該地區國家、鎮壓伊朗人民的領導人，無論其姓名或藏身之處，都必將成為暗殺的目標。」
原文連結：Iran postpones Khamenei’s farewell as Israel threatens to kill successor
更多「美以聯手轟伊朗」相關新聞。