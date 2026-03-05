美國國防部長赫格塞斯（Peter Hegseth），當地時間週三在記者會上證實，美國潛艇在印度洋，用魚雷擊沉一艘伊朗軍艦，並公布該次襲擊影片。至於離事發地點最近的斯里蘭卡則展開搜救行動，截至發稿時間為止，已救起32人，但也打撈到87具遺體。
根據《美聯社》報導，赫格塞斯聲稱，這艘在印度洋被擊沉的伊朗軍艦「伊里斯·德納號」（IRIS Dena），表明美國和以色列針對伊朗的軍事行動，已經蔓延到伊朗境外，該軍艦原以為待在國際水域很安全，結果卻遭魚雷擊沉。
赫格塞斯並表示，美國、以色列將在接下來幾天內，控制伊朗空域，取得制空權。一同出席記者會的美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）也聲稱，執行這場任務所需的精準彈藥量依然充足。
斯里蘭卡外交部長赫拉特（Vijitha Herath）指出，斯里蘭卡海軍收到該艘載有180人的軍艦，所發出的遇險信號後，便派出船隻、飛機執行救援任務。然而，當斯里蘭卡海軍抵達現場時，已不見軍艦蹤影，海面上只剩油漬和救生艇，以及一些漂浮在水上的人。
斯里蘭卡海軍發言人桑帕特（Buddhika Sampath）表示，已獲救的32人被送往斯里蘭卡南部城鎮-加勒（Galle）的醫院接受治療，已尋獲的遺體也正在運上岸，暫時安置在臨時殮房。
原文連結：Sri Lanka recovers 87 bodies from Iranian warship sunk off its coast by a US submarine
