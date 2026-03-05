美國聯邦參議院當地時間4日，針對一項由民主黨主導的「伊朗戰爭權力決議」進行表決，希望能限制總統川普（Donald Trump）動用軍事力量的權限，但由於參議院目前仍由共和黨掌握多數，外界原先就認為，法案通過的機率並不高。最新消息傳來，該法案被以47比53票的結果否決。
綜合《CNN》、《BBC》報導，這項法案旨在要求川普，未來對伊朗採取軍事行動前，必須先獲得國會批准，卻遭參議院否決。然而，即使該法案現在通過，它在國會仍面臨艱苦鬥爭，因為它需要先在參議院經過完整的修正案程序後，才能提交給眾議院，然後被總統本人否決，而推翻總統否決則需要2/3的票數。
這次，共和黨的參議員，決定捍衛川普的決定，先前曾同意限制對委內瑞拉軍事行動之戰爭權的5名共和黨參議員，現在只有1人再次針對制衡總統權力一事，投下同意票。
接下來，聯邦眾議院也將就該決議進行投票。不過，有參議員向外媒透露，如果戰爭持續的時間，超過川普最先估計的數週，未來也不排除會同意支持戰爭權力決議。
我是廣告 請繼續往下閱讀
這次，共和黨的參議員，決定捍衛川普的決定，先前曾同意限制對委內瑞拉軍事行動之戰爭權的5名共和黨參議員，現在只有1人再次針對制衡總統權力一事，投下同意票。
接下來，聯邦眾議院也將就該決議進行投票。不過，有參議員向外媒透露，如果戰爭持續的時間，超過川普最先估計的數週，未來也不排除會同意支持戰爭權力決議。
更多「美以聯手轟伊朗」相關新聞。