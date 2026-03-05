我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國命理競技節目《天機試煉場》昨（4）日大結局，最終戰「魂的對決」，由雪花、李素彬、尹大滿透過連結亡靈，替委託人解惑，雪花的委託人是韓國搖滾樂團「復活」的第四代主唱金宰斗，金宰斗的妻子張慶荷因癌症過世，當雪花感應到張慶荷時，整個人癱坐在地上痛哭，不斷乾嘔，最後她說出「老公我真的好想你」，並講出希望對方好好活下去的話，讓全場為之動容。最後冠軍是尹大滿，第二名雪花，第三名是李素彬。金宰斗的妻子張慶荷當年罹癌被醫師告知只有半年壽命，但他暫停一切工作，專心陪伴妻子，又和她相處了5年，金宰斗想知道，妻子現在過得好不好，是否已經轉世，雪花感應到金宰斗還留著妻子的東西，直白地告訴她，「祂還沒有轉世。」只要活著的人放不下，死去的人也走不了。雪花將身體借給已故的張慶荷，在做儀式之前，她感受到張慶荷生前的痛苦，完全吃不下東西，一直想乾嘔，她大嘆，「這已經超過我的能力範圍。」雪花坐在地上崩潰大哭，還需要別的工作人員替她處理身體上的能量。不過後來狀況逐漸變好，雪花原本只是在做儀式，突然喊金宰斗「老公」，接著又說出，「好好照顧我們的女兒小星，好好活下去，答應我你不會尋死好嗎，老公我真的好想你。」全場起雞皮疙瘩，也有不少投票的現場觀眾落淚。