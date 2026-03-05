節氣驚蟄今（5）日到來，氣象專家、中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」氣象專欄表示，今日白天起各地雨勢趨緩、氣溫回升，南部地區高溫有機會達28度，明（6）日東北季風增強，北部、東半部轉濕涼，周末中南部保持晴朗的天氣型態；但下週接連有東北季風、鋒面影響各地天氣，北台灣下週一（9日）變天轉濕涼。
今鋒面減弱回暖飆28度！明東北季風增強：北部、東部變天有雨
氣象專家吳德榮在氣象專欄「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」表示，今晨觀測資料顯示，鋒面雲系正在通過、減弱中，伴隨降水回波，各地區已有零星飄雨、中部山區及東半部較明顯。今晨氣溫已回升2度左右、截至5：12各地區的平地最低氣溫約在16、17度。
吳德榮指出，根據最新歐洲模式模擬顯示，今日白天起、鋒面雨帶續減弱、並逐漸通過，零星飄雨漸停歇，氣溫回升，中南部及東半部仍有局部短暫雨。各地區氣溫如下：北部16至25度、中部16至27度、南部17至28度、東部16至27度。
但進一步觀察發現，最新模式模擬顯示，明（6）日東北季風增強，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫下降、再轉濕涼。週六、週日（7、8日）迎風面大台北東側及東半部有局部短暫雨的機率，背風面北部轉多雲，中南部晴朗；週六偏冷、週日氣溫略升。
下週天氣一次看！東北季風、鋒面接力報到
針對下週天氣，最新模式模擬顯示，下週一（9日）轉偏東風、大臺北東側及東半部仍有局部短暫雨。下週二（10日）鋒面掠過，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫略降。下週三（11日）「大陸高壓」乾空氣南下、天氣好轉，迎風面局部短暫雨逐漸停歇；下週四（12日）起至週六（14日）「大陸高壓」乾空氣籠罩，各地晴朗穩定，夜間「輻射冷卻」強、清晨氣溫低，日夜溫差大。
資料來源：中央氣象署、氣象應用推廣基金會．洩天機教室
