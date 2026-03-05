我是廣告 請繼續往下閱讀

今鋒面減弱回暖飆28度！明東北季風增強：北部、東部變天有雨

▲今日白天氣溫回升，中南部地區高溫達27、28度，周末則維持晴朗的天氣型態。（圖／中央氣象署提供cwa.gov.tw）

明（6）日東北季風增強，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫下降、再轉濕涼。

下週天氣一次看！東北季風、鋒面接力報到

下週一（9日）轉偏東風、大臺北東側及東半部仍有局部短暫雨。下週二（10日）鋒面掠過，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫略降。