節氣驚蟄今（5）日到來，今日同時也是2026年第一個天赦日，根據塔羅牌老師艾菲爾表示，驚蟄習俗「打小人」象徵驅散霉運、遠離口舌是非，也代表著貴人將至，提到4大生肖「生肖鼠、生肖龍、生肖馬、生肖豬」，在驚蟄後的三十天將迎來「貴人巔峰期」，其中屬鼠者有望升官加薪、屬龍者有機會打破困境、屬馬者將遇到意外之財或驚喜、屬豬者則有福氣自動找上門，對於近期面臨難關困境的人，無疑是翻身轉運的大好時刻。
📍驚蟄由來
驚蟄是二十四節氣中第3個節氣，太陽運行到達黃經345°時，通常位於每年3月5日或3月6日，2026驚蟄則在3月5日（週四）21時58分43秒到來，驚蟄象徵春雷初響，萬物萌發景象，「驚」動了原本還在冬眠「蟄」伏的昆蟲，因此將節氣定名為「驚蟄」。
📍驚蟄「4生肖」大翻身轉運！連續30天貴人運爆發
塔羅牌老師艾菲爾表示，驚蟄以「打小人」聞名，意旨驅散黴運、遠離口舌是非，從能量角度來看，驅逐小人自然就騰出「貴人」入駐空間。隨著丙午馬年火象動力與六星連珠的餘波交織，驚蟄後磁場變得異常清透，4大生肖「生肖鼠、生肖龍、生肖馬、生肖豬」迎接貴人好運，驚蟄後的三十天將成「貴人巔峰期」。
生肖鼠：機敏過人，長輩青睞之星
生肖鼠的朋友，驚蟄後的貴人運多半來自於「位階的高低差」。你那種天生能洞察先機、且身段柔軟的特質，在混亂的開春局勢中顯得格外珍貴。故事感發生在一次高層會議或長輩的聚會中，當眾人都在為某個僵局爭論不休時，你那種「靈活變通」的建議，不僅化解了尷尬，更展現了你超齡的成熟穩重。這讓上司或家族長輩對你刮目相看，進而決定將更核心的資源或升遷機會託付予你。你的貴人是那種「導師型」的人物，他們看中的是你這塊璞玉的潛力。這段時間請多向資深前輩請益，即便只是席間的一句點撥，都可能讓你少走十年的彎路。這種貴人體質源於你的謙遜與靈動，讓你成為權威人士眼中最值得提攜的接班人選。
🟡生肖龍：聲望沸騰，同儕領袖氣場
生肖龍的朋友，驚蟄的春雷彷彿為你敲響了登場的鼓聲，你的貴人運展現為一種「平級的擁戴」。這段時間你的氣場全開，在同儕或合作夥伴中，你的一言一行都具備了不可思議的說服力。故事感發生在一個需要「破局」的團隊專案中，當大家感到迷茫時，你挺身而出的那份自信與遠見，讓你自然而然地成為了眾人的意見領袖。你的貴人並非特定的一個人，而是那群因為信任你、而願意為你奔走效勞的夥伴。這種「眾志成城」的力量會將你推向一個全新的高度，讓你所主導的計畫能跨越重重關卡。請珍惜這份影響力，當你願意帶著大家一起共好時，那些原本觀望的資源也會因為你的聲望而紛紛主動對接，讓你在馬年開春便立於不敗之地。
🟡生肖馬：熱血俠義，意外福報敲門
正值本命年的生肖馬，驚蟄後的貴人運帶有一種「無心插柳」的傳奇色彩。你那天生古道熱腸、見人有難必出手的俠義心腸，在此時為你換回了意想不到的關鍵資源。故事感發生在一次你認為微不足道的幫助中，或許是替同事解決了緊急麻煩，或是路見不平的援手，受惠者竟然是某個項目的關鍵決策者，或是擁有強大人脈的神秘人物。對方感念你的這份赤子之心，進而在你最需要轉型的時刻，遞上了一份改變命運的合約或合作邀約。這種「意外換來」的驚喜，是你長期累積善緣的總爆發。請繼續保持那份奔騰的熱情，你的貴人往往就藏在那些你以為不重要的「人情小事」裡，讓愛與資源在溫暖的流動中，為你點石成金。
🟡生肖豬：隨緣自在，好運自動靠攏
生肖豬的朋友，在驚蟄這波能量震盪中，你最迷人的「貴人體質」竟然是你的「不爭」。當身邊的人都在為名利奔波、顯得面目猙獰時，你那種隨和、知足且能容人的氣度，反而讓你成為了最強大的幸運磁鐵。故事感發生在一次資源重組的過程中，因為你平時不與人結怨，加上那種「與世無爭」的透徹感，讓各方勢力都覺得你是最安全、也最值得信賴的合作對象。你的貴人往往是那些掌握資源卻厭倦鬥爭的人，他們主動將機會「送」到你面前，只為了尋求一份安心與純粹。這是一波「福氣自動找上門」的運勢，你不需要刻意去鑽營，只要保持內心的安穩與善良，整個宇宙都會派人來守護你的單純。這份從容，正是你在驚蟄後最強大的競爭力。
資料來源：塔羅牌老師艾菲爾
