美國、以色列聯合對伊朗進行空襲後，伊朗為了報復，對周遭海灣國家亦發動無差別攻擊，荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的油輪航行也被阻斷，油輪通行量據悉已驟減90%。美國總統川普（Donald Trump）為此喊出「保險+軍艦」的雙重護航，盼能穩定油價，卻引來不少質疑與爭議。綜合《法新社》等外媒報導，能源市場情報公司「Kpler」指出，船舶活動分析顯示，荷莫茲海峽的油輪通行量相較於上週，大減約90%，但未完全中斷，全球約1/5的原油運輸須行經荷莫茲海峽。美國總統川普當地時間3日發文，稱美國海軍已準備好護送油輪通過荷莫茲海峽，確保能源自由流通到世界各地，他並下令聯邦政府旗下的「美國國際開發金融公司」（DFC），以「非常合理的價格」（但沒說到底多少錢），為該海峽所有海上貿易、尤其是能源部分，提供政治風險保險。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週三受訪時透露，DFC執行長布萊克（Ben Black）已經準備應急計劃長達數月之久，未來幾天將與船東、保險經紀人接洽，以最大限度減少市場混亂。然而，不少世界頂級的航運公司，都已宣布不會再讓船隻通過荷莫茲海峽，主要保險公司也紛紛停止承保海灣地區的海上貿易活動。美媒《CBS》指出，目前尚不清楚這項保險是否僅涵蓋美國船，還是也包括懸掛其他國家旗幟的船隻，美國已有國會議員對此提出疑問。非營利智庫「全球發展中心」（Center for Global Development）副總裁兼高級研究員蘭德斯（Clemence Landers）認為，有鑑於當前的高風險程度，該機構的法定風險敞口恐被大幅消耗，數億美元，甚至數十億美元的理賠不排除得由美國納稅人來買單。