財團法人資訊工業策進會2022年10月對時任新竹市長候選人高虹安，指控她在2018年將資策會2篇論文重製改作以發表博士論文，而且沒註明引用來源，已違反《著作權法》，但台北地院調查，，因此判決公訴不受理，資策會上訴，今日上午在智慧財產及商業法院（簡稱智商法院）開庭，傳喚高虹安出庭。、移除博士論文中與資策會期刊論文重複的段落，並將判決結果登報。高虹安曾在資策會工作近10年，並帶職帶薪前往美國辛辛那提大學取得博士學位。資策會控訴高虹安任職期間，在2017年5月及9月各自發表期刊論文：「」以及「」，但後來她赴美攻讀博士學位所撰寫的論文「」中有重複引用，並未得到資策會授權，她也沒有標註出處，所以主張高虹安侵害著作權，高虹安否認隱匿資策會的貢獻，也沒有侵害資策會著作權的故意，並提出論文比對系統報告，資策會期刊論文大約有6頁的篇幅，她的博士論文多達113頁，圖表數量有顯著差異，智商法院認為，高虹安雖在資策會期刊論文列為第一作者，但依據資策會員工服務合約，；高虹安博士論文與資策會期刊論文都是針對同一個研究主題發表，兩者研究結論也是「完全複製」，，縱使所利用的部分占博士論文的比例不高，仍不足以認定屬於合理使用。法官批評高虹安為完成自身博士學位及論文，未得到資策會同意，，因此判賠40萬元；為防止高虹安繼續侵害著作權，要求高虹安刪除博士論文中相關段落，並且在自由時報或聯合報選一家刊登本案最後事實審判決書「案號、當事人、主文」一天，以回復資策會的信譽。