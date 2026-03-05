我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文日前投書《外交事務》重申九二共識，並稱「台灣不必選邊站」，引美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元痛批：「扯爆了」，並怒指「國民黨根本就是中共在台灣的代言人。」鄭麗文日前投書直言，台灣不應陷入「選邊站」的二元對立框架，單靠軍購無法創造和平，維持和平不能僅依賴軍事嚇阻，九二共識是戰略模糊，提供雙方對話空間。不過，這一番話引來葉耀元痛批，台灣的位置就是美國對中的第一島鏈，不選邊站難道是台灣可以「游去」其他海域，規避共同防禦中國的責任嗎？葉耀元提到，美國用科技與晶片法案對抗中國的時候，台灣的生產鏈完全不能做中國的生意，這就叫做被迫選邊站！中共對台灣的侵略企圖舉目皆知，不選邊站難道是鄭麗文有什麼除了賣掉台灣之外，可以跟中共的惡意共存的方法嗎？國民黨現在還在談九二共識，拜託，習近平說九二共識是一國兩制，所以國民黨支持一國兩制嗎？葉耀元更指出，台灣本來就有自己的自主性，而這個自主性的源頭就是強力的國防。國民黨跟民眾黨在立法院持續杯葛國防預算條例，甚至是隨著中共起舞，對潛艦與軍購閒言閒語，企圖引導民眾反對國防，這種行為都是在破壞台灣和平的現狀，讓台灣陷入危險的深淵。鄭麗文可以解釋一下，在台灣杯葛國防之後而導致無法嚇阻中國、惹毛美國的情境之下，要怎麼維持「戰略能動性與自主空間」？葉耀元最後說，要來讓美國學生讀這篇文章，這樣美國人就知道國民黨根本就是中共在台灣的代言人。