全家便利商店本週咖啡優惠自明（6）日起開跑，5日5好康，大杯特濃拿鐵第二杯25元，還有仙女醇奶茶第二杯10元，相當於5折至6折開喝；7-11門市則是應援WBC經典賽，今起大杯特選美式、特選拿鐵買2送2；萊爾富門市則有「辻利減糖抹茶歐蕾」買一送一，還有拿鐵第二杯5元。
🟡全家便利商店
📍門市｜3月6日起至3月10日
◾大杯特濃美式／大杯特濃拿鐵任2杯85元，6.6折（原價65元、特價43元）
◾大杯仙女醇奶茶任2杯65元，5.1折（原價55元、特價28元）
◾霜淇淋第二支55元，5.7折（原價49元、特價28元）
📍APP｜3月6日10:00開賣
◾大杯單品美式買6送6，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵6送6，5折（原價110元、特價55元）
◾中杯單品美式買6送6，5折（原價80元、特價40元）
◾中杯單品拿鐵買6送6，5折（原價90元、特價45元）
全家門市3月6日自備飲料杯，每杯現省8元（原本省5元）
🟡7-ELEVEN
📍門市｜3月4日至3月8日
◾大杯特選美式買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯特選拿鐵買2送2，5折（原價80元、特價40元）
📍APP｜3月3日至3月9日
◾風味系列指定熱飲8杯380元，7.4折（原價65元、特價48元）
◾西西里風檸檬系列任7杯380元，6.9折（原價80元、特價55元）
◾大杯厚乳拿鐵8杯380元，7.4折（原價65元、特價48元）
◾黑糖珍珠撞奶／青梅冰茶10杯380元，6.3折（原價60元、特價38元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾冰珍珠奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
◾大杯熱精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾熱琥珀小葉奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
🟡萊爾富
📍門市｜3月4日至3月31日
◾辻利減糖抹茶歐蕾買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾中杯拿鐵第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾中杯卡布奇諾第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯卡布奇諾第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾中杯特濃拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
🟡美廉社
📍門市｜2月4日至3月3日
◾大杯濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
📍APP｜2月4日至3月3日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
📍分批取點此｜即起至7月9日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
🟡小北百貨
📍門市｜3月5日起至3月8日
◾美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
資料來源：7-11、全家、萊爾富
