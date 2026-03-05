我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Dara親在IG發文，否認朴春的吸毒指控。（圖／Dara IG@daraxxi）

韓國女團2NE1成員朴春在3日於社群上傳一封名為「致國民」的手寫信，控訴同團隊友Sandara Park（Dara）染毒，透露自己多年前被外界造謠成吸毒者，其實是為了掩蓋Dara的醜聞。雖然貼文上傳不久後就刪除，但仍引發高度討論。而對此，Dara也於昨（4）日在IG親自發文向朴春喊話，先是否認吸毒指控後，表示非常擔心朴春狀況，「希望她健康」。Dara在3日突遭隊友朴春爆料，指控當年為掩蓋自己吸毒事實，而將朴春塑造成吸毒者，還點名當年YG娛樂負責人梁鉉錫與成員CL等人作偽證掩護Dara，火速讓全網炸鍋。而對於爆料，Dara則親自透過個人IG，以黑底白字寫下韓文、英文雙語表示從未吸毒，並喊話朴春「我希望她健康」。回顧事件來源，朴春在3日無預警於個人IG曬出手寫信，內容直指2014年爆出的藥物爭議另有隱情，並對團員及公司高層提出嚴重指控。她在信中聲稱，自己過去捲入的藥物風波其實是被塑造成「替罪羔羊」，指控當年涉毒的是同團成員Dara，不過卻是由自己承擔外界輿論壓力。朴春在文中強調自己患有注意力不足過動症（ADD），當時服用的「Adderall」為美國合法處方藥物，用於治療病症，並非外界所指的非法毒品。朴春更進一步點名YG梁鉉錫、製作人Teddy以及隊長CL涉嫌作偽證，稱有人向國家機關提供不實說明，將她服用的處方藥形容為超量使用，讓30多年來根本沒碰過毒品的她成了替罪羊，直呼「我的靈魂在哭泣」。在貼文延燒後，朴春相關人士隨即表示，「我們也是剛得知這則貼文，如大家所知，這是因為朴春健康狀況不穩所引發的事情，還請大家多多諒解」，試圖讓風波降溫，而目前該貼文也已被刪除。