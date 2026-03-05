我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨昨（4）日正式徵召吉安鄉長游淑貞參選花蓮縣長，不過，她隨後到花蓮火車站舉辦選舉造勢活動，引民進黨立委陳培瑜痛批，游淑貞在提名的第一天就直接挑戰《選罷法》和「交通部臺灣鐵路管理局場地短期出借作業須知」，質疑此舉已踩法律紅線。陳培瑜今發文指出，火車站是公共交通的重要場域，本來就有明確的管理規定與使用限制，任何參選人都應該遵守法律與相關規範，但游淑貞卻在選舉一開始就踩線，難道是在向社會傳遞：「只要我游淑貞喜歡，法律就可以被忽視？規則可以被繞過？」陳培瑜提到，更令人遺憾的是，這件事發生在提名第一天。一個準備競選縣長、未來可能掌握地方行政權力的人，如果在起跑點就公然違規，社會當然會質疑：如果今天連最基本的法律都不願意遵守，未來如果真的掌握公權力，是否也會把規則視為可有可無？民主政治的競爭可以很激烈，但守法應該是所有參選人最基本、也最起碼的底線。陳培瑜表示，花蓮是一個重視人情、也重視規矩的地方。公共場域屬於所有鄉親，不是任何政黨或任何候選人的個人舞台。當候選人選擇用這樣的方式開始選舉，其實也讓外界更加關注：國民黨在花蓮究竟希望建立的是什麼樣的政治文化？是守法、守規矩、尊重公共秩序的文化，還是把制度當成可以被忽略的形式？陳培瑜說，她也要公開呼籲國民黨與游淑貞本人，應該對這件事情向社會清楚說明。如果活動確實涉及違反相關規範，就應該誠實面對、負起責任，而不是裝作若無其事。選舉可以拚氣勢、拚理念、拚願景，但不能拚誰比較敢踩法律紅線。花蓮鄉親真正期待的，是一個願意守法、尊重制度、珍惜公共資源的領導者。民主社會的競爭必須建立在共同遵守規則的基礎上。