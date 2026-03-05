我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨今將正式公布黨版軍購，然而黨中央9點召開記者會，搶在10點黨團大會前，被解讀是黨主席鄭麗文意志堅定，就是要硬闖3500億+N版本。國民黨前主席朱立倫嫡系子弟兵凌濤今再度發難，稱國民黨應推「務實版9千億」，基於軍事邏輯與實際戰力缺口，把每一分錢花在刀口上，把戰略從「被動挨打、戰場在台灣」，轉為「敵人不敢動手、嚇阻於境外」。凌濤日前才公開表示，國民黨應推9千億版本軍購，被解讀是前主席朱立倫向黨中央發難，凌濤今早二度發文，解釋「為什麼臺灣需要 9000 億的務實軍購？」凌濤說，建構嚇阻戰力，不是越貴越好，也不是越多越強。「有效」，才是第一優先。國民黨應提出以 9000 億為目標的國防特別條例，基於軍事邏輯與實際戰力缺口，把每一分錢花在刀口上。務實軍購，是把戰略從「被動挨打、戰場在台灣」，轉為「敵人不敢動手、嚇阻於境外」。凌濤說，相較於民進黨把資源砸在「等敵人上岸才能使用」的武器上，他們的方案是系統性讓國軍「跨越到現代化」的積極嚇阻，核心邏輯是三根支柱：看得見、連得上，與盟友即時共享戰場資訊；挺過第一擊，仍保有反擊能力：最後是殲敵於灘頭，不給上岸機會。凌濤說，最重要的是監督機制不能只是裝飾品，主張必須建立嚴格的交貨監督與問責機制，不容許特別預算變成一筆永遠結不了的帳。凌濤說，民進黨版1.25 兆、偏重近戰消耗武器、無明確交貨期限、行政院可自行延長、不經立院審議；國民黨版9000 億、戰略嚇阻導向的體系化建軍、嚴格交貨監督、立法院全程把關。凌濤說，國防預算每一分錢都是人民的血汗錢。拿得到手的武器、能串聯運作的系統，能擊敵境外、讓台灣遠離戰禍的軍購，才是臺灣真正需要的國防保障。