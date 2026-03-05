我是廣告 請繼續往下閱讀

投資人對伊朗衝突可能降溫的預期升溫，加上美國民間就業數據優於市場預期，帶動市場情緒回穩，美國股市週三全數走高，帶動台北股市今（5）日開盤上漲791.86點、來到33620.74點，隨後漲點擴大逾千點。大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲1.81點、來到295.61點。權值股全數走高，權王台積電開盤上漲75元、來到1940元；台達電開盤上漲80元、來到1335元；鴻海開盤上漲7.5元、來到224.5元。美國與以色列對伊朗發動的軍事行動已進入第五天，以色列週三再度對德黑蘭發動空襲，而伊朗正準備為在週末攻擊中身亡的最高領袖哈米尼舉行葬禮。不過市場情緒在週三轉趨樂觀，《紐約時報》報導指出，伊朗已透過管道接觸美國，探討結束衝突的談判可能性，讓投資人對局勢降溫抱持期待。不過，相關說法隨即遭伊朗官方否認。油價在伊朗釋出談判訊號後趨於穩定，布蘭特原油期貨價格約在每桶81美元附近，西德州中質原油期貨約在73美元左右。美國股市昨日全數走高，道瓊指數上漲238.14點或0.49%，收48,739.41點，那斯達克指數上漲290.79點或1.29%，收22,807.48點，標普500指數上漲52.87點或0.78%，收6,869.50點，費半指數上漲149.595 點或1.93%，收7,914.478點。科技五大巨頭多數收高，Meta上漲1.93%，蘋果下跌0.47%，Alphabet下跌0.15%，微軟上漲0.31%，亞馬遜下漲3.88%。半導體股全面走高，AMD上漲5.82%，博通上漲1.18%，輝達上漲1.66%，應用材料上漲1.83%，高通上漲1.00%，美光上漲5.55%。台股ADR多收低，台積電ADR上漲1.22%，日月光ADR下跌0.94%，聯電ADR下跌0.20%，中華電信ADR下跌0.57%。