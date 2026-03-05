我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽(WBC)C組預賽今(5)日將在東京巨蛋正式點燃戰火。然而中華隊在開戰前夕卻傳出令人沮喪的消息，原定扛下內野重任的旅美小將李灝宇，因傷勢疑慮下被大聯盟底特律老虎球團要求退賽，無緣接下來的賽事。面對大戰前夕陣前換將的考驗，身為內野老大哥的吳念庭在賽前記者會上溫情喊話，強調全隊將帶著李灝宇的不甘心，全力迎接接下來的4場硬仗。李灝宇在先前的宮崎熱身賽中表現亮眼，不僅與鄭宗哲組成球迷瘋狂的美式黃金二遊，更被總教練曾豪駒賦予第2棒的重任。他的臨時缺陣，無疑對中華隊的戰力與士氣造成核彈級衝擊。面對媒體提問球隊目前的心境，吳念庭收起平時溫和的笑容，語氣極度堅定地表示：「大家都知道灝宇前天比賽中發生了一些狀況，我們替他感到非常可惜。其實每個人都是不可取代的。」吳念庭將失去戰友的劇痛，完美轉化為全隊拚戰的強大動力，「（李）灝宇的份，我們每個人會幫他一起補上。相信遞補上來的張政禹可以幫助我們很多。我也希望大家帶著灝宇不甘心的心情，去迎接接下來的4場比賽。」這趟東京巨蛋征伐之旅，對吳念庭來說意義非凡。上一屆經典賽，他還效力於日本職棒埼玉西武獅隊；如今他成為中華職棒的資深好手。當日媒問及身分轉換，以及頂著12強世界冠軍超大光環再次披上國家隊戰袍的感受時，吳念庭展現了無視壓力，「每次的國際賽，都有不一樣的故事、不一樣的火花。」他坦言帶著世界冠軍的頭銜來到日本主場，確實能感受到國人與外界排山倒海的巨大期待。面對國內的高度關注，吳念庭沒有絲毫畏懼，他無比清楚知道這支球隊的終極目標：「我們來到這邊就是為了要贏球，是為了台灣而打，希望能把每場最好的比賽呈現給所有球迷看。」