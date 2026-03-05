華南雲雨區東移帶來豐沛水氣，配合清晨低溫，海拔3858公尺的玉山氣象站昨（4）日晚間出現降雪，一路到今（5）日清晨，降雪停止，積雪厚達5公分，同時出現結冰、霧淞等現象，玉山整片被染白的畫面相當夢幻。
據中央氣象署資料顯示，玉山氣象站今天清晨最低氣溫來到零下1.4度，濕度高達100％，從昨晚開始，氣象站人員觀測到降雪發生，上午雪勢停止，觀測儀器、地面都被白雪覆蓋，植物上則有結冰、霧淞出現。
氣象署提醒，今天白天東北季風減弱，下半天華南雲雨區水氣也逐漸減少，因此各地降雨有減緩的趨勢，西半部普遍從局部短暫雨轉為多雲，東半部、恆春半島仍有零星短暫雨。
氣溫方面，清晨因東北季風影響，中部以北及宜蘭低溫約17度，南部及花東為18、19度，白天起東北季風減弱，各地氣溫回升，中部以北及宜花高溫為23至24度，南部及台東約25至26度，各地夜晚清晨較涼，早出晚歸請多加件外衣以免受涼。
