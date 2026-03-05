我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著美國、以色列對伊朗的戰爭持續升級，美國國務盧比歐（Marco Rubio）日前突在簡報時喊出要「讓蔣介石出場（Unleash Chiang）」來痛擊伊朗，引台灣社會高度關注這句話的歷史意義。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元昨（4）日指出，他要建議美國改一下這個說法，因為蔣介石打敗仗的次數遠大於勝利，現在看起來unleash Trump感覺效果更好喔！根據《紐約時報》解釋，"unleash Chiang"是冷戰時期的術語，用來隱喻即將動用「壓倒性武力」。該詞源自當年美國因韓戰焦頭爛額、分身乏術，於是華府有一批右翼政治人士敦促該「讓蔣介石出場」，要美國撤除對台灣海峽的封鎖，讓蔣介石能率軍直接進攻中國大陸，開闢第二戰場。「讓蔣介石出場」之後逐漸成為解開束縛，準備大顯身手施展強硬手段的意思。而葉耀元昨發文幽默表示，他要建議美國改一下這個說法，因為蔣介石打敗仗的次數遠大於勝利。現在看起來unleash Trump（讓川普出場）感覺效果更好喔！這一番話也引大批網友留言表示：「川大夠奔放了，不用unleash吧」、「美國1945就在台灣unleash Chiang，看看殺傷力持續到今天」、「Unleash Trump效果不同凡響」、「我覺得他們在挖苦國冥黨跟中共」等。