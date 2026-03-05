今（5）日東北季風減弱，各地氣溫回升，氣象專家林得恩表示，受華南雲雨帶東移影響，桃園以北、東半部及山區仍有零星短暫陣雨。明（6）日新一波東北季風增強，北台灣、宜蘭轉涼，迎風面降雨機率提高。另外還有兩波冷空氣下周接力報到，北台灣及東半部天氣更不穩定、氣溫下滑，春季天氣變化非常快速。
東北季風減弱 今天天略微回溫
林得恩透過臉書粉專「林老師氣象站」指出，今天東北季風減弱，台灣各地氣溫開始回升，但因華南雲雨帶持續東移，環境水氣仍多，桃園以北、東半部、新竹以南山區還有局部零星短暫陣雨。
明天天氣又變了 冷空氣襲台再轉濕冷
明天，新一波東北季風再度增強，北台灣、宜蘭天氣轉涼，其它地區早晚偏涼；台灣北部、東北部、東半部維持有局部短暫陣雨機會，中南部山區也有零星短暫陣雨發生，其於地區則是多雲。
林得恩說明，再下二波的東北季風增強，會分別落在下周一（3月9日）及下周四（3月12日），屆時，迎風面北台灣、東半部不但雲量增多、天氣不穩定度增高、降雨機會增大外，氣溫也會轉趨涼冷，民眾務必多留意春天天氣的快速變化。
資料來源：林老師氣象站臉書
