外媒《紐約時報》爆料，伊朗情報部門私下已表達與美國和談的意願，市場憧憬本次戰爭不會曠日持久，帶動美股週三止跌回穩，亞股週四亦滿血復活。受到美股反彈激勵，亞股週四開盤跟著大漲，截至發稿時間為止，韓國韓國綜合股價指數（KOSPI）漲610.50點或11.99%，處於5704.04點。日經平均指數則暫時勁揚2302.34 點或4.24%，目前位在56547.88點。《NHK》引述專家分析，近期受伊朗局勢影響，日股一度下跌嚴重，但回購潮隨後湧現；此外，由於市場普遍相信美國經濟強勁，不只支撐了美股，也對亞股表現起到正面作用。