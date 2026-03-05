我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立委王定宇近期遭週刊爆料「奪人小三」，傳引黨祕書長徐國勇震怒。對此，國民黨青年、台北市議員擬參選人賴苡任昨（4）日揭露，王定宇此時被爆料可能是黨內派系為議員選舉卡位而鬥爭，他更指徐國勇和愛爾麗集團總裁常如山是「好麻吉」，狠嘲王定宇根本惹錯人了。賴苡任昨發文指出，他在好奇心驅使下，上網搜尋有關常如山過往的一些新聞，發現常如山常常慷慨解囊，不僅捐贈電擊槍、耳溫槍、飛行頭盔等慰問台南市刑大，甚至擔任警政署的反詐騙大使，成立「打詐企業國家隊」擔任創辦人，顯示他不僅與警界關係非常好，也是民間企業與政府合作的典範人物。賴苡任接著指出，他看到之前有個很重要的新聞，便是徐國勇擔任內政部長期間，發生鐵路警察英勇殉職事件，社會各界把焦點放在鐵路警察設備不足，所以蔡英文下達指令要求採購電擊槍，2019年7月4日徐國勇馬上表示「要人給人，要錢給錢」，5天後常如山就捐300萬採購250支電擊槍，馬上解決徐國勇的燃眉之急。賴苡任提到，而回看今年2月5日《自由時報》的獨家，報導寫到：「常如山涉嫌性侵女員工，受害女員工擔心他在警界的影響力，因此到刑事局找有私交的高階警官求助」，當時所謂的案發地，就在台南。更有最新新聞指出，當時建議且陪同劉女士到台北報案的，便是台南市立委王定宇！或許王定宇知道在台南，他拿常如山沒輒。賴苡任認為，細品徐國勇的態度，媒體報導當徐國勇知道王定宇搞出這些事的時候，態度是「震怒」、「大怒」、「破口大罵」、「太離譜了」、「太令我失望」、「不滿」、「傷害民進黨」、「向賴清德呈報」。事出反常必有妖，王定宇搞這些藍白都不意外了，民進黨意外什麼？你們自己還能比藍白更不瞭解王定宇？少來了。賴苡任說，根據他合理推測，王定宇得了便宜還賣乖，贏賭還要贏話，都已經侵門踏戶到家裡，不僅不想息事寧人，事後還想反手打常如山一把，給劉女士出主意，繞過台南市直接到台北報案。這種擺明給人戴綠帽，還要別人給紅包的態度，如果你是常如山的好麻吉，你看得下去嗎？