2024年總統與立委選舉落幕後，民進黨將經營重心之一轉向社群平台Threads（俗稱「脆」），多名黨公職與支持者陸續進駐，盼透過新興社群鞏固年輕族群。不過，隨著去年大罷免行動以失敗收場，藍營支持者開始大量湧入，原本偏綠的網路聲量結構逐漸出現鬆動，前立委郭正亮直言，讓脆翻轉的大功臣是國民黨立委徐巧芯。郭正亮在網路直播節目《亮話天下》中表示，他聽聞民進黨內部公關與相關網路群組曾討論是否退出脆，原因是平台上批評綠營的內容比例明顯升高，讓側翼帳號互動空間受限。他形容，綠營支持者如今在脆上「幾乎被壓著打」，與早期優勢形成對比。郭正亮認為，去年兩度大罷免失利，是輿論翻轉的關鍵轉折點。他指出，徐巧芯在罷免結果出爐後選擇正面迎戰，頻繁在脆與「青鳥」支持者交鋒，帶動藍營群眾進場，成為氣勢消長的重要推力。他也透露，自己長期潛水觀察脆生態，對平台互動氛圍變化相當清楚。此外，郭正亮批評，媒體本應監督執政者，若對爭議議題選擇性處理或過度為政府辯護，觀眾自然會以收視與點閱率做出回應。他並分享個人使用脆的經驗，認為版面設計簡潔、閱讀流暢，資訊密集度高，也聚集不少論述能力強的用戶，讓他直言平台上「高手如雲」。有趣的是，二月因立法院休會，加上農曆年假，徐巧芯的脆已經一個多月沒更新。至於被稱為讓脆反轉的功臣，徐巧芯回覆《NOWNEWS今日新聞》說，去年經歷大罷免之後，時間比較多，就想到脆上跟網友多多互動，但脆的立場會反轉，主要還是民意覺得民進黨做不好，才會有加成效果。