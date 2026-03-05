我是廣告 請繼續往下閱讀

前國民黨不分區立委許毓仁，日前在美國國會「美中經濟與安全審查委員會」的「美中水下競逐」聽證會中作證，談到台灣海峽一旦遭受到共軍對台軍事行動，台灣的海底電纜就有可能被截斷。而這些電纜支撐著台灣對外的通訊，屆時對於台灣的半導體供應鏈、金融市場、政府與軍事指揮系統都將造成連鎖衝擊。在國民黨主席鄭麗文明顯親共、同時其有意無意阻擾國民黨本土派在年底選舉的意圖昭然若揭之際，許毓仁這次出席聽證會倡議美國國會推動「台灣海底電纜韌性倡議法案」，甚至勸說「台灣的立法院必須儘快通過國防預算。國安不應成為政黨競爭的工具」，只說明了一件事情：那就是國民黨內部不管是本土派或是親美反共派，都知道把砲口對準中共；既使在大罷免失利後，反共仍是台灣選民最大共識，更是各路現任、卸任藍營政治人物要續命的唯一出路。我改天再來好好談談藍營這種「黨中央親共、黨外圍反共」的現象。但許毓仁的證詞，反映出一個更為急迫的中共對台壓迫的途徑：那就是未來幾年，中共對台的軍事行動將保持在「低於戰爭門檻」。而這種態勢在習近平拔掉張又俠、劉振立等具有攻台能耐的解放軍高層之後可能更為明顯。有一種說法是習近平清算解放軍，代表著習的「維穩」仍在進行當中，習如果對解放軍還無法徹底掌控與放心授權，那麼又要如何能在2027年就具有攻台的能力呢？所以中共目前對台的各種騷擾就只能先維持在「低於戰爭門檻」的程度。同時這種中共擾台維持在「低於戰爭門檻」的程度，也會因為川普陸續在委內瑞拉、伊朗的斬首行動，讓「項莊舞劍、意在沛公」裡的「習沛公」，只能繼續依賴各種低於戰爭門檻的行動來抒發其國族壓力。雖然四月就要到來的川習會，讓川普一再的想要證明自己跟習的關係很不錯，但川普的慣用手法就是讓這種看似融冰的關係「如刺在梗」，讓習知道川普的匕首可能突然招呼。儘管對俄羅斯或中國這種核武大國，川普很難像對委內瑞拉或者伊朗一樣的直接攻擊，但川普仍可以藉由修理較弱敵人的方式來警示主要敵人，最後導致中共擾台維持在「低於戰爭門檻」的程度。所以許毓仁的作證，點出截斷台灣24條中一條或多條的海底電纜，就會是共軍對台「低於戰爭門檻」的可能攻擊。在西方媒體與智庫的預判中，「切斷海纜」做為封鎖台灣的劇本已經有不少。包括：1. 《外交事務》(Foreign Affairs, 2024/5)：談「中國更可能用擠壓(squeeze)而非直接登陸奪島」。2. 《經濟學人》(The Economist, 2025/5)：談到共軍在演習中「預習封鎖的脈絡」下，把切斷補給線、圍台與切斷海底電纜作為「逐步升高壓力」的整套手法。3. 大西洋理事會(Atlantic Council, 2024/1)：該智庫提到北京熟知混合戰與灰色地帶戰略，直接說明了讓馬祖長時間斷網所能產生的恫嚇效果，更凸顯國際法在這方面的保護不足。4. 全球台灣研究中心(Global Taiwan Institute或GTI ,2025/7)：不過有智庫提到中共如果截斷電纜，台灣軍隊其實可以自主研發衛星通訊作為Plan B。而第四點也出現在許毓仁的建議當中，不過許也說「衛星通訊對韌性極為重要，但它無法取代海底光纖的容量與效率。在台海危機中，衛星只能爭取時間。真正維持經濟與軍事運作規模的，仍是強韌的海底電纜。」而電纜遭到破壞已是現在進行式。包括許毓仁與GTI都提到，截至2025 年就已記錄到四起斷纜，其中兩起為自然因素，兩起則疑似為中國船隻蓄意破壞。公視新聞網在2025年2月26日有相關報導。而在2025年6月12日，多哥共和國籍（中資背景）的「宏泰58」號貨輪，在台南北門外海禁錨區以Z字型徘徊，勾斷了「台澎3號」海底電纜，嚴重影響離島通訊。該船中國籍船長王玉亮被台南地院依《電信管理法》判處有期徒刑3年，全案已定讞，被認定為蓄意破壞基礎設施的灰色地帶侵擾事件。這是台灣政府針對類似破壞首次採取重罰，同時海底電纜也已經被台灣的「數位發展部」指定為「關鍵基礎設施」。但其實海底電纜也沒那麼好破壞。英國前潛艦指揮官艾肯特(John Aitken)於2025年八月在蘭德智庫發表專文，他承認海底電纜確實脆弱，也可能被破壞，但強調「截斷電纜要達到戰略效果不見得容易」，也不認同「切纜就會立即癱瘓國家安全」。艾肯特認為，敵國要找到海底電纜進行攻擊不容易。多數較新的商用電纜確實有公開的海圖標示，但位置並不精確。而在深水區鎖定電纜網路需要更複雜的方法，執行難度也更高。同時，電纜與管線，即使是最重型的，也會在鋪設時產生一定程度的漂移，而且水越深，漂移距離可能越大。此外，較新的電纜通常會埋在淺溝裡作為保護，這使得定位與接近它們更加困難。較舊的電纜則是在導航技術還不精確的年代鋪設，有些甚至早於GPS 開放民用之前，它們的分布的位置很紊亂，也不容易預測。至於軍事用途的電纜位置，通常不對外公開。要找到軍用電纜，必須對海床的地形與特徵有非常詳細的了解。而這樣的圖像只能透過長時間的測量與偵察逐步建立。不過從2017年開始，英國國防部就已經注意到俄羅斯已經投入大量金錢、時間與資源，發展對海底基礎設施的攻擊能力。俄羅斯有一個名為「深海研究總局」(the Main Directorate of Deep-Sea Research or GUGI)的單位，負責操作深潛核動力潛艇，同時也配備一艘帶著深海潛水器的調查船，能在6000公尺的深海作業。目前沒有明確證據顯示共軍有一個單一機構等同俄羅斯的「深海研究總局」，共軍具有切斷台灣海底電纜的來源相對分散，散佈在海軍、科研單位與商船等。事實上，歐美智庫認為中國已發展的「海底破壞能力」聚焦在三個層面：1. 海底電纜切割與水下機器人。中國研究機構近年大量開發「海底電纜定位技術」、水下機器人與電纜切割工具。2. 專門的「海底電纜作業船」。中國海軍與國營船廠早就建造Type 991 cable layer。其用途在於「鋪設海底電纜」與「維修電纜」。這類船隻既然能維修電纜，就能破壞電纜。3. 但前面台灣已經遇到的案例，中共更可能用「灰色地帶手段」破壞海底電纜。包括用商船拖錨、漁船作業、海警船巡航與水下無人載具。這些破壞方勾斷電纜後，可以宣稱他們不是故意的。這種破壞方式的好處是「不算戰爭」，同時成本也很低。的確，在2023年與2025年都曾發生過中國船隻涉嫌破壞台灣海底電纜的案件。許毓仁在美國國會的作證受到許多綠營支持者的肯定，說明了台灣的國家安全真的就是跨越藍綠白的事，敵人在哪裡很清楚。只可惜許的黨中央可能會認為不用什麼都跟著華府一起反北京，因為中國人不打中國人。●作者：邱師儀／東海政治系教授●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄： opinion@nownews.com