▲女子喝得醉醺醺不斷搖晃，在員警耐心勸說下突發飆用腳踹對方。（圖／警方提供）

台北市萬華區日前凌晨發生一起離譜的醉客襲警事件，一名長髮女子於酒後準備搭乘計程車返回成都路住處時，因拒絕支付320元的車資與司機發生糾紛，還囂張反問：「為什麼要付？」警方獲報趕抵現場，怎料，該名女子不但情緒失控、頻頻對警方言語挑釁，甚至當場出腳狠踹一名員警的大腿。警方見狀立即將其強制壓制帶回，全案依妨害公務罪嫌移送台北地檢署偵辦。據了解，這起事件發生於上月21日凌晨3時許，該名女子先是在松山區飲酒，隨後於中山區松江路一帶攔停計程車，一路搭回萬華區成都路的社區大門口。抵達目的地後，面對320元的跳表車資，女子卻藉著酒意賴帳，甚至反問運將：「為什麼要付？」運將無奈之下只能報警求助。員警趕抵時，發現女子渾身酒氣且站立不穩，在員警一人一邊試圖攙扶並勸導其付錢的過程中，女子竟突然發飆，猛力出腳踹傷員警的大腿內側，導致現場一度混亂。經現場員警在多次勸導無效後，立即依法向其宣讀權利，並將人強制帶返西門町派出所管束以釐清案情。至於計程車司機雖自認倒楣，不願再追究這筆車資，但由於女子明確對執勤員警施以肢體暴力，已構成妨害公務要件；全案訊後仍依違反《刑法》妨害公務罪嫌，將其函送台北地檢署接續偵辦。對此，警方也呼籲，民眾飲酒務必保持理智，切勿因一時失控挑戰公權力。