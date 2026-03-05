我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華隊即將進行首戰，一早許多台灣球迷齊聚信義區，有球迷更特別請假來直播派對現場應援。（圖／記者朱永強攝）

▲球迷早上8點就搶頭香抵達，且4天都會到現場觀看賽事。（圖／記者朱永強攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）於今（5）日開打，中華隊首場於台灣時間上午11時對上澳洲隊，《NOWNEWS今日新聞》記者前往信義香堤廣場「WBC戶外直播派對」，已有約百名民眾齊聚現場，替台灣選手加油。一名來自日本的球迷表示自己支持中華隊多年，更向林安可告白：「我想看你的全壘打。」中華隊即將進行首戰，一早許多台灣球迷齊聚信義區，有球迷更特別請假來直播派對現場應援，透露早上8點就搶頭香抵達，且4天都會到現場觀看賽事，面對首戰十分期待徐若熙先發，更向他喊話：「徐若熙加油！」另外，現場還有一名來台3年的日本女球迷，表示自己支持台灣棒球多年，今天特別來到現場，笑說因為日本機票太貴，所以無法到東京巨蛋應援。她透露自己最喜歡球員林安可，揮舞他的毛巾喊話：「林安可，我想看你的全壘打！加油？」面對明日台日大戰，對方表示：「我為台灣加油！」