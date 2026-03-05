我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院上月函送行政院《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》、《衛星廣播電視法》以及《立法院組織法》修正案，行政院長卓榮泰4日宣布，已基於《憲法》賦予行政院長的副署權，決定就本次修正條文不予副署，以捍衛《憲法》民主原則及權力分立原則。國民黨立委翁曉玲說，賴政府現在的做法不就在搞實質戒嚴？何必扭扭捏捏，乾脆就宣布戒嚴吧！翁曉玲表示，總統賴清德與卓榮泰再添一筆違憲紀錄，目前已有5項法律完成立法院三讀程序後，行政院遲未副署、總統也未公布，情況前所未見。她指出，依憲政體制，法律經立法院通過後，行政院應依法副署，總統依法公布，若行政部門對法律內容有疑義，應循憲政程序提出救濟，而非以拖延方式拒絕執行。她質疑，現行作法形同由行政權片面決定法律是否生效，已嚴重衝擊權力分立原則。翁曉玲批評，賴清德「四權一把抓」，形同集大權於一身；卓榮泰則彷彿同時扮演行政院長與「大法官」角色，自行判斷法律是否違憲、是否執行，形同逾越權限。她認為，這種作法已構成對立法院職權的實質侵害，形同沒收立法權，若行政部門持續以此方式處理已通過的法律，無異於走向「實質戒嚴」。她呼籲賴政府應正視外界質疑，回歸憲政常軌，尊重國會職權，停止違憲亂政行為。