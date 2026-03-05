我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨中央今搶在黨團大會前召開記者會，正式對軍購條例表態。國民黨文傳會主委吳宗憲表示，軍購必須符合我國要求、程序以及美方同意出售的項目，反對缺乏保障的商購，國內採購、維持費必須回歸年度預算，確定採用美方發價書3500億版本。不過他也說，這絕對不是絕後，如果美國政府有下一波採購，也會予以支持。國民黨今早召開記者會，出席人員包括文傳會主委吳宗憲、副主委尹乃菁、發言人牛煦庭。吳宗憲表示，過去國民黨長期支持對美採購，今天也一樣，早就建立一套非常嚴謹完整的軍事採購，就是軍購秩序，一直都支持，因為這是政府對政府的制度，不容易有弊病，長期以來非常穩定，國民黨展現保護台海決心，積極爭取跟美方對台有效軍事出售。吳宗憲說，國民黨希望軍購符合以下條件，包括根據國防部「十年兵力規劃案」及「五年兵力整建計畫」所提出的作戰需求，作戰系統必須根據完成台海作戰需求「建案程序」，預算和結算程序也才能推動完成，且武器必須獲得美國政府正式的發價書，確定同意軍購項目。吳宗憲說，國民黨反對缺乏保障有爭議的商購部分，程序必須嚴格把關，但有人刻意把對美軍購跟商購包裹在一起，逼全民吞下去，國民黨要求國內採購、維持費還是要回歸年度預算，財源預算上限必須嚴格把關，不能空白授權，希望採購項目、預算上限都在可確定上限，不能讓國家隨便花錢。媒體詢問，黨版確切支持的金額，是否就是美方通過發價書的3500億？吳宗憲表示，黨團跟黨中央達成共識，每個武器都必須取得發價書，美方發價書就是3500億，有9千億要做什麼不知道，但對美軍購今天不會是絕後，若美方認為下一波有其他要適合項目，下個採購就是會予以支持。文傳會副主委尹乃菁補充，國民黨已經多次重申立場，也跟黨團立委充分溝通，智庫也提供相關版本，待會黨團會召開大會，通過的草案黨中央就全力支持，