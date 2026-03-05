我是廣告 請繼續往下閱讀

▲現場包括監視器、電腦等設備被砸毀，鬧事吳男甚至嗆：「讓你房客住不下去！」。（圖／警方提供）

位於台北市松山區長安東路二段的一間旅館昨（4日）驚傳遭砸，一名38歲的房東之子吳姓男子於酒後失控，闖進旅館內向櫃檯人員催討房租，期間狂砸旅館內物品、監視器、電腦設備外，甚至還大聲咆哮及噴灑滅火器，現場相當失控。直至警方到場後，吳男仍舊情緒激動，隨即將其管束處理並依現行犯將其逮捕，警詢後依恐嚇、毀損等罪嫌移送偵辦，詳細事發原因仍有待進一步調查釐清。據了解，這名38歲的吳姓男子為房東的兒子，疑似不滿旅館積欠租金且和房東發生債務糾紛，於酒後情緒失控闖進旅館內，先是拍打櫃檯要求拿出租金，並揚言：「讓你房客都住不下去。」等語，而後失控砸毀店內設備、噴灑滅火器等，包括監視器、電腦設備全遭殃，現場紙箱、名片、公仔散落一地，一片狼藉。由於事發當時正值深夜，不少住客聽聞後全嚇壞。警方獲報到場後，立即派遣警力趕赴現場，到場即發現現場地面一片凌亂，且吳男持續失控大聲咆哮，隨即依警察職權行使法予以管束，成功防止事態擴大。另有一名房客也在社群網站threads上還原事發過程，表示吳男當時稱「沒有繳租金」、「沒有要談的意思」等語，而後甚至開始以敲牆壁、按門鈴等方式騷擾房客，導致其只敢等外面沒聲音後才打開房門查看狀況，無奈嘆：「只是想好好的休個假旅遊居然碰上這種事。」