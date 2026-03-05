我是廣告 請繼續往下閱讀

▲爆料者貼出群組對話截圖。（圖／翻攝臉書粉專「靠北police」）

▲爆料者貼出群組對話截圖。（圖／翻攝臉書粉專「靠北police」）

▲爆料者貼出群組對話截圖。（圖／翻攝臉書粉專「靠北police」）

基隆忠二路派出所徐前所長因不滿警員不洗車洗，竟當街「吸吮手指抹車牌」檢驗乾淨度，遭拔官調職後，近日臉書粉專「靠北police」再度爆出多張驚人截圖，揭露疑似徐前所長過往任職期間，長期在公務群組對下屬進行「人格摧毀式的霸凌」，不僅疑似偷拍洽公民眾並煽動同仁集體嘲弄，甚至傳送特教學校照片羞辱員警「笨到要去補習」。基層員警憤怒質疑，市警局先前僅以「求好心切」及「動作不雅」輕微裁處申誡，實則是在包庇洗白，呼籲高層應正視警界畸形的績效文化，而非放任不適任主管摧殘基層身心。根據「靠北police 」貼出的三張內部群組對話截圖顯示，徐前所長在過往任職深澳坑派出所及信義派出所期間，疑似長期對下屬進行「人格摧毀式」的職場霸凌。截圖中最令人震驚的內容，是徐前所長竟貼出「特殊教育學校」的照片，公然在群組中嘲諷員警「笨成這樣」、「要去補習」。爆料者痛批，所長身為基層執法機關的領導幹部，卻使用毫無人權觀念且充滿歧視的語言來羞辱同仁，這絕非局方口中的「求好心切」，而是「缺乏口德、心理變態」。爆料者還貼出，徐前所長身為主管竟然在公務群組中公然煽動同仁，徐前所長疑似偷拍正在櫃台值班的員警與洽公民眾，並在群組內戲謔詢問「要把她頭的請+1，所長+1、副所長+1」，爆料者憤怒撻伐，這就是典型的職場集體霸凌，痛批他利用職權帶向、刻意孤立特定員警。這種長期的冷暴力與精神折磨，被認為是摧毀基層警察身心健康的主要元兇。第三張對話顯示，徐前所長語帶諷刺地要求同仁認清現實，直指員警每個月領取五、六萬元的薪水，在哀傷的社會氛圍下，應捫心自問領了這麼多錢究竟有何作為。隨後，徐前所長更以自問自答的戲謔方式，模仿部屬心態寫下「我已合格實授你又奈我何」、「白癡都能領五、六萬不然你要怎樣」等言論。爆料者指控，全國基層警力已面臨嚴重缺額，基隆地區同樣難以倖免。在第一線同仁沒日沒夜處理案件、維護治安，甚至嚴重睡眠不足的處境下，徐前所長關心的焦點卻僅止於「年度裝備檢查」。爆料者質疑，在主管眼中，治安的維護與員警的尊嚴，竟然比不上「車牌是否發亮」與「所長的愛車」。為了應付上級的形式主義，主管強迫同仁將大量精力耗費在洗車等瑣事，甚至傳出要求同仁演戲，以「舔車牌」的方式來證明清潔程度。爆料者痛批，這種病態的績效文化，正是導致基層逃離、士氣低落的元兇。爆料者進一步質疑，目前的懲處機制究竟是在「洗白」還是「懲戒」？針對這種涉及人格羞辱與歧視特殊教育的霸凌行為，僅以「申誡」處分，令人懷疑相關單位是在包庇霸凌者，還是變相告訴基層員警「被霸凌只能認命」。爆料者表示，這些羞辱性的對話在公務群組存在已久，分局若非不知情，就是為了績效考量，選擇性忽視基層的痛苦與哀鳴。此外，畸形的裝備檢查文化也遭到抨擊，爆料者質問警政署：裝檢的初衷應是維持裝備性能，何時演變成讓所長表演「口水洗車」的荒唐戲碼？爆料者強調，整起事件是「職場霸凌」，而非所謂的「嚴厲教導」。基層員警要求的不再只是口頭道歉，而是要求不適任的主管必須下台負責，立即停止對第一線同仁身心的摧殘。