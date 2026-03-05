我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）C組賽事今（5）日展開，上午11時中華隊首戰和澳洲碰頭，派出旅日的徐若熙掛帥先發。台北市長蔣萬安也吃澳洲國民抹醬Vegemite維吉麥為中華隊應援。蔣萬安說，「第一口被那股衝擊的鹹味嚇了一跳，沒想到抹在吐司上、夾著蘇打餅乾，慢慢就吃懂了？！」蔣萬安今日上午出席南山信義A26新建工程上梁典禮，並於會前受訪。媒體詢問今天WBC經典賽應援，蔣萬安說，經典賽即將開打，昨天同仁請他吃澳洲的國民果醬，告訴他說像台灣的臭豆腐、日本納豆，他過去沒有嘗過，第一次嚐得味道很濃，不太能接受，但是搭配吐司之後確實滿好吃。蔣萬安說，最重要的是，中華隊第一場對上澳洲，中華隊加油，希望所有的民眾一起為中華隊集氣來打氣；此外，接下來4天的賽程，台北市也在香堤廣場有直播，特別是對上日本的時候，在北藝也有現場直播，歡迎所有的朋友一起到現場為中華加油打氣。