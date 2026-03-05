2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic）熱血開打，今（5）日為中華隊首戰對決澳洲隊，想看球賽不用花錢，7-11在全台4000間門市提供免費轉播，可先在線上確認有轉播的門市，以免白跑一趟；萊爾富也在雙北共10間門市提供實況轉播服務，讓民眾一起在現場為中華隊加油！
🟡7-11經典賽轉播：4000間轉播門市清單
7-11全台高達4000間門市免費轉播經典賽，可利用「7-11轉播門市查詢」系統或官方APP確認有轉播的門市，不用付費就可以觀看熱血賽事。
7-11表示，使用愛爾達合法授權訊號，將在門市大螢幕OPEN!CHANNEL直播賽事，轉播賽程如下：
◾3/5(四)中華VS.澳洲Live賽事(11:00-14:30)
◾3/6(五)日本VS.中華Live賽事(18:00-21:30)
◾3/7(六)中華VS.捷克Live賽事(11:00-14:30)
◾3/8(日)中華VS.南韓Live賽事(11:00-14:30)
7-ELEVEN直播門市查詢
🟡萊爾富經典賽轉播：雙北10間門市免費看
為讓球迷沉浸臨場感，萊爾富於雙北10間門市提供實況轉播服務，包括松山撫遠店、北市北裕店、中山晶華店、三重重富店及林口童樂店等，且現場備有免費小零食（數量有限），讓球迷邊吃邊看、同步吶喊。
◾台北市 松山撫遠店 台北市松山區撫遠街394巷1號、3號
◾台北市 北市松裕店 台北市北投區裕民六路120號
◾台北市 中山晶華店 台北市中山區林森北路258號
◾新北市 三重重富店 新北市三重區光復路一段85、85-2號
◾新北市 林口富榮店 新北市林口區仁愛路二段492-1號、492-2號
◾新北市 淡水新洲店 新北市淡水區新市二路二段52、56、58、60號一樓全部
◾台北市 大安忠孝東 台北市大安區忠孝東路四段219號1樓
◾台北市 大安古亭店 台北市大安區羅斯福路二段75之1號
◾台北市 大安龍門店 台北市大安區復興南路2段148號1樓全部
◾台北市 內湖湖鑫店 台北市內湖區瑞光路502號1樓
資料來源：7-11、萊爾富
