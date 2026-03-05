我是廣告 請繼續往下閱讀

驚蟄意思

▲驚蟄是二十四節氣中，代表天氣轉暖、響春雷，是萬物生命力最旺盛的時候，也是生物激素變化最強的時候。（圖／農業部moa.gov.tw）

🟡驚蟄養生

🟡驚蟄飲食

▲驚蟄是感冒好發的時節，也容易出現脾胃不和、消化不良等問題。（示意圖／NOWNEWS資料照)

調養脾胃 注意飲食清淡

保持作息規律 平時多養肝、護肝

2026節氣「驚蟄」今（5）日到來，二十四節氣中的「驚蟄」，意味著天氣開始轉暖，但天氣仍忽冷忽熱，濕度和過敏原會增加 ，過敏性體質患者容易感冒，早晨容易打噴嚏、流鼻水情形加重，中醫師提醒，此時要特別加強口鼻保暖，防範溫差的刺激，此外，因諾羅病毒或輪狀病毒引起的腸胃炎機率也會增加。驚蟄是二十四節氣中，代表天氣轉暖、響春雷，「驚」醒入冬時藏進土中、不飲不食的「蟄居」生物，因此得名，簡單來說就是「春天來了」，「驚蟄」期間是萬物生命力最旺盛的時候，也是生物激素變化最強的時候。扶原中醫診所醫師吳俞璇表示，驚蟄時期，細菌與病毒蠢動，往年這段期間，諾羅病毒或輪狀病毒引起的腸胃炎機率增加，且驚蟄氣候忽冷忽熱，濕度和過敏原會增加 ，如花粉等，過敏性體質患者容易感冒，早晨打噴嚏、流鼻水情形加重。吳俞璇說明，驚蟄飲食應「順應肝性，少食酸性食物」，否則會導致肝火更旺、傷及脾胃，重點是要儘量少吃刺激性油膩的食物，讓五臟平和，並多吃「性味甘平、清溫平淡」的食物，能助益脾氣運行，如山藥，大棗，銀耳、新鮮的蔬菜等，以清肝養脾。民權馬光中醫診所醫師劉宇真也強調，驚蟄時節隨著氣候變化，容易出現脾胃不和、消化不良等問題。因此應此外，要多食用「綠色食物」養肝，像是等，也可以多攝取植物性蛋白質，例如豆腐、豆漿、毛豆、黑豆等，提供身體能量提升免疫力在中醫理論中，春季屬木、木主肝、肝主疏泄，與消化機能有關，肝氣如果鬱結會間接影響脾胃功能，加上春季豐沛的雨水帶來的濕氣，會加重脾胃負擔，一旦脾胃無法正常袪濕，便會出現容易疲倦、睡不飽的「春困（睏）」症狀，劉宇真補充，驚蟄期間，可以多做太極、瑜珈等運動，瑜珈中的「下犬式」能夠有效拉伸和放鬆大小腿、髖部和脊柱的肌肉，幫助緩解腰背和膝蓋後側的疼痛。