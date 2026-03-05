我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽開打，中華隊今（5日）上午進行C組預賽的第一場比賽，率先對決由2024年大聯盟選秀狀元巴札納（Travis Bazzana）領軍的澳洲隊，希望能旗開得勝。資深棒球迷、國民黨立委洪孟楷今在黨團大會上，準備了無尾熊餅乾請大家吃，希望全國一起集氣、團結對外，今天順利搶下第一場勝利。洪孟楷說，他半年前就規劃好，全家都會飛到日本幫日本應援。他提到，這次經典賽強敵環伺，日本隊有大谷翔平，美國隊也有「法官」賈吉，但也希望中華隊能關關難過關關過，爭取好成績。不少民進黨立委都已經飛到日本要幫中華隊加油，包括日前才爆發桃色風波的綠委王定宇，洪孟楷說，他對王定宇的私事不評論，而且他是自行買票，到日本也不見得會遇到王定宇，不過兼任中華職棒會長的民進黨立院黨團總召蔡其昌，也致電問他是否需要協助，這也表示即使政黨立場不同，但大家支持中華隊的立場是一樣的。