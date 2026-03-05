我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李多慧今日抵達東京，準備明天進場為中華隊加油，得知今天是徐若熙先發，她也祝福前隊友可以帶著中華隊拿下勝利。（圖／記者張一笙攝）

台日大戰進場應援 台韓生死戰「我會坐在中間」

▲雖然是韓國人，但李多慧不會偏心，會一同為台灣跟韓國隊加油。（圖／記者張一笙攝）

心繫前隊友徐若熙 美國行後胖2公斤

▲李多慧心繫前隊友徐若熙（如圖），希望他能夠百分百發揮實力。（圖／記者葉政勳攝）

韓國超人氣啦啦隊女神、味全龍小龍女韓籍啦啦隊成員李多慧今（5）日上午抵達日本東京，準備親自到場為中華隊加油，她一落地就向《NOWNEWS今日新聞》記者分享行程，透露接下來幾天將會前往東京巨蛋觀戰世界棒球經典賽，特別是備受矚目的台日大戰與台韓對決。此外，李多慧也心繫今天為台澳大戰先發的前隊友徐若熙，希望他今天能旗開得勝拿下勝利。談到接下來的行程安排，李多慧表示：「明天一定會進場觀看中華隊對戰日本的比賽，親自為台灣隊應援。」她也相當期待現場氣氛，直言國際賽事的張力與球迷熱情都非常特別，希望能在東京巨蛋感受到滿滿的棒球氛圍，她也不忘替中華隊喊話，希望球員們能在強敵面前打出好表現。至於後天十分關鍵的台韓大戰，李多慧也透露自己會到場觀賽，不過她笑說這場比賽的心情比較複雜，身為韓國人，同時又在台灣發展，她坦言兩邊都有感情：「我會坐在中間的位置，幫2邊加油。」雖然今天的台灣對澳洲之戰沒有買到門票，無法進場觀戰，但李多慧仍特別提到自己一定會關注第一場台灣對上澳洲的比賽，她提到徐若熙過去效力味全龍，與她有不少球場回憶，雖然今年轉戰日本職棒福岡軟銀：「我還是會為他加油！」也格外期待他的表現，李多慧也向中華隊送上祝福，希望台灣隊能夠拿下勝利。此外，李多慧得知同隊的張政禹昨日從雲林前往東京巨蛋支援國家隊時，感到十分驚訝，同時希望球員們都不要受傷。此外，李多慧也分享近況，表示前陣子到美國時不小心胖了2公斤，她笑說當地食物口味偏鹹、份量又非常大，讓自己出現些微水腫狀況，她還透露與好友林襄一起吃飯時，常常因為食物太多而吃得相當辛苦，面對接下來即將開始的職棒球季，李多慧笑說：「我要趕快減肥！」