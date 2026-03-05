我是廣告 請繼續往下閱讀

罕見先天性腫瘤 醫：常發生中年女性

一名44歲女性因車禍送醫，經安排腹部電腦斷層檢查，意外發現直腸後方竟有一顆約10公分大的腫瘤，經轉介大腸直腸外科門診追蹤後，確認是直腸後腫瘤「腸尾囊腫」，由於擔心惡化風險，評估後建議採用達文西手術切除。亞洲大學附屬醫院大腸直腸外科主治醫師傅軍毓提到，婦人自述過去數十年來身體都沒有任何異狀，直到日前因車禍擦撞送醫，急診醫師安排腹部電腦斷層掃描檢查，竟意外發現影像檢查有異狀，於是趕緊轉診到大腸直腸外科，再安排大腸鏡及核磁共振攝影，果然確認該腫瘤直徑長達10公分，且腫瘤已跟直腸壁緊貼。婦人看了也驚呼「沒想到肚子裡有『拍咪ㄚ』」，直說是因禍得福。傅軍毓指出，「尾腸囊腫」(Tailgut Cyst)是罕見的先天性病灶，通常發生在中年女性，典型位置為直腸跟薦骨之間，多半沒有特殊症狀，但若長得很大則可能對周邊器官產生壓迫症狀，雖然腫瘤以良性居多，但少數體積太大的腫瘤，其內部會有惡性變化，一般都會建議手術切除為宜。經與病患及家屬解釋討論後，傅軍毓表示，為了將腫瘤從直腸後方剝離下來且不傷及直腸，並避免手術中腫瘤意外破裂，導致腹內腫瘤細胞擴散，因此決定採用達文西機械手臂實施手術，僅在腹部留下4個小洞傷口，手術時間約2小時即順利完成，術後不僅完整取出腫瘤，同時也保留直腸。不過，傅軍毓仍提醒，醫療手術科技日新月異，各種術式都有其優缺點，患者務必在術前與醫療團隊深入溝通討論。